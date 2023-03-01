Новые санкции против России подняли Западу настроение

GT: Запад исчерпал запас санкций против России

Десятый пакет антироссийских санкций — не более чем символический жест, заявили GT китайские эксперты. Он позволит Западу "выпустить пар" и ненадолго "почувствовать себя лучше", однако окажет на Москву лишь "очень ограниченное" воздействие и не приведет к завершению конфликта.

Провокации приведут к усилению кровопролития, к новым жертвам и материальному ущербу сторон.

Очередной пакет санкций против России и дальнейшая изоляция этой страны осложняют перспективы мирных переговоров и ведут к усилению кровопролития, новым жертвам конфликта и росту материального ущерба во всем мире. Об этом заявили китайские эксперты, когда на саммите G20 западные государства попытались протолкнуть заявление с осуждением Москвы, а ЕС ввел против нее новый раунд санкций.

Чтобы найти решение и выход из сложившегося тупика, Китай в пятницу предложил план по мирному урегулированию кризиса. Заинтересованные стороны всячески приветствовали это предложение, но США попытались его очернить, назвав "нерациональным". По мнению экспертов, такие беспочвенные обвинения изобличают эгоистичные устремления Вашингтона, который не желает заканчивать конфликт и пытается снизить влияние Пекина на международные дела и переговорные процессы.

Во время двухдневной встречи министров финансов стран "Большой двадцатки" в индийском Бангалоре некоторые члены группы попытались подписать совместное коммюнике с осуждением России за конфликт с Украиной. Но их усилия потерпели неудачу из-за противодействия Москвы и Пекина. Нью-Дели тоже воздержался от четкого заявления о том, поддерживает он эти обвинения или нет.

Между тем ЕС и некоторые другие государства Запада, включая США и Британию, в пятницу в самый последний момент ввели очередной пакет антироссийских санкций, который предусматривает новые запреты на экспорт в размере более 11,6 миллиарда долларов, карательные меры против 120 российских физических и юридических лиц, а также новые обязательства по отчетности об активах российского Центробанка. Об этом говорится в документе, опубликованном в субботу Евросоюзом.

Согласно прогнозам, десятый пакет мер окажет лишь очень ограниченное воздействие на Россию. "Это не более чем дипломатические и символические жесты со стороны западных стран, которые таким способом выражают свое недовольство", — сказал старший научный сотрудник Китайского института международных отношений Ли Цзыго (Li Ziguo).

Государства Запада уже исчерпали свой антироссийский "санкционный репертуар", в том числе меры против нефтегазового сектора.

"Разрыв энергетических и торговых связей между Россией и Европой с США начался уже давно, после введения первого пакета санкций", — отметил Ли. Москва же разрабатывает тактику нейтрализации этих санкций.

В 2022 году российская экономика сократилась на 2,1%, о чем 20 февраля сообщил Росстат. Это гораздо меньше, чем ожидалось, несмотря на санкции.

Дальнейшая изоляция России на международной арене и введение санкций против нее только ухудшают перспективы мирных переговоров и политического урегулирования конфликта, считает научный сотрудник Института российских, восточноевропейских и центральноазиатских исследований при Китайской академии общественных наук Чжан Хун (Zhang Hong).

"Такие импульсивные действия дают западным странам возможность выпустить пар, показать недовольство и на какое-то время почувствовать себя лучше. Но они ведут к усилению кровопролития, к новым жертвам и материальному ущербу сторон, поскольку подливают масло в огонь конфликта", — добавил он.

Китайское мирное предложение

Чтобы придать импульс мирному диалогу, МИД КНР обнародовало документ, в котором изложена позиция Китая по политическому урегулированию украинского кризиса. Там есть положение о соблюдении суверенитета всех сторон и о возобновлении мирных переговоров. Этот план получил широкое одобрение. Москва приветствовала предложение Пекина, состоящее из 12 пунктов, а официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем заявлении подчеркнула: "Что касается украинского кризиса, то Россия открыта к достижению целей специальной военной операции политико-дипломатическим путем".

Украинский президент Владимир Зеленский сказал, что готов к рассмотрению некоторых пунктов плана, о чем в субботу сообщило американское издание Politico.

Французский президент Эммануэль Макрон тоже поддержал указанную инициативу. AFP приводит его слова о том, что Китай подключился к мирным усилиям, и это само по себе хорошо.

Американский президент Джо Байден стал одним из немногих противников китайского мирного предложения. Во время интервью ABC он сказал: "Идея о том, что Китай будет вести переговоры об исходе этого совершенно несправедливого для Украины конфликта, просто нерациональна".

Пекин в своем плане ратует за мир, а Вашингтон хочет продолжения конфликта, поскольку он соответствует американским интересам. Поэтому естественно, что Байден попытался облить грязью китайское предложение, пояснил Чжан. Еще одна причина состоит в том, что Соединенные Штаты хотят принизить влияние Китая в переговорных процессах по международным проблемам.

Пентагон в пятницу объявил о новом пакете долгосрочной военной помощи Киеву, отметив первую годовщину конфликта обязательством направить на Украину боеприпасы и маленькие высокотехнологичные дроны на сумму два миллиарда долларов, как передает Associated Press.

Согласно сообщению CNN, США и их союзники за прошедший год поставили ВСУ помощи почти на 50 миллиардов долларов, однако Украина расходует снаряды быстрее, чем Соединенные Штаты и страны НАТО их производят.

Несмотря на объемы военной помощи, изменить положение дел на фронте в прошлом году не удалось. Напротив, эта поддержка лишь усугубляет кризис, сказал профессор Института международных отношений при Китайском университете иностранных дел Ли Хайдун (Li Haidong). "Нынешняя тупиковая ситуация доказывает, что китайский план усадить заинтересованные стороны за стол мирных переговоров — это более реальный способ выбраться из затруднительного положения", — заявил он.

Рациональный, сбалансированный и бескорыстный план Пекина представлен в момент, когда ведомый Вашингтоном Запад еще больше обостряет конфликт. Китай зажигает свет мира в нынешнем тупике, действуя исключительно разумно, что крайне необходимо, отметил Ли.