В США пожаловались на отставных генералов, высказывающихся о России

19FortyFive: американские отставные генералы втягивают США в войну с Россией

Американская общественность слишком доверчиво воспринимает заявления отставных генералов, пишет автор статьи на 19FortyFive. По его мнению, чересчур смелые высказывания бывших офицеров могут втянуть Штаты в немыслимую войну с Россией.

Нет-нет, я все понимаю. Мы обожаем героев войны, и со времен Джона Першинга по прозвищу "Блэк Джек" времен Первой мировой и Джорджа Паттона времен Второй мировой в особой чести у нас генералы. Но сегодняшнее поколение командующих — не чета своим легендарным предшественникам, и если мы продолжим слушать их по украинскому конфликту, то вскорости осознáем, сколь разительно они заблуждаются.

Украина и генералы

Ни для кого не секрет — и я утверждаю это постоянно с 2013 года, причем последний раз в прошлом месяце на страницах этого же издания — что мы слишком доверяем нашим генералам и слепо верим им, хотя они допускают катастрофические оплошности. И на фоне заявлений и требований ряда отставных офицеров в годовщину конфликта на Украине как никогда важно, чтобы американская общественность воспринимала их слова чуть больше, чем с толикой скепсиса.

Если к советам бывших высокопоставленных военных прислушаются наши политики, Америка может втянуться в войну с Россией, будет ошарашена поражением Украины или, что еще хуже, столкнется с обменом ядерными ударами.

Чтобы вы не сочли эти обвинения голословными, давайте рассмотрим ряд заявлений, прозвучавших из уст высшего генералитета США по телевидению за последнее время. Если бы никаких других источников информации у нас бы не было, вполне можно было простить им заблуждение, что Россия выдохлась, что Украина на пути к победе и что единственное, что может ей помешать, — это если западные политики дадут слабину и не смогут ей поставить необходимое оружие и снаряжение.

Бывший генерал Центрального командования Дэвид Петреус считает, что Украина не только "вернет себе территорию, захваченную Россией с 24 февраля 2022 года", но и "возможно, сможет отвоевать даже Крым и Донбасс". Бывший генерал Марк Кларк поддержал Петреуса, назвав захват полуострова "конкретной, понятной и достижимой военной целью". Генерал в отставке Бен Ходжес пошел еще дальше, заявив, что войска Зеленского "вполне возможно, освободят Крым уже к концу лета".

Многие полагают, что Крым для России — вопрос насколько чувствительный, что ради его обороны Путин сможет пустить в ход ядерное оружие, но Ходжес от этого лишь отмахнулся. "Шанс, что Россия применит ядерное оружие, практически равен нулю", — заверил он. Какие же у него неопровержимые доводы?

По его мнению, Путин понимает, что Байден даст симметричный ядерный ответ. То, сколь играючи бывший генерал отрицает, что отчаявшийся российский лидер может прибегнуть к ядерному удару, — само по себе тревожный звоночек.

Наконец, продолжение этой логики, будто русских легко вычислить и можно не воспринимать всерьез, олицетворяет собой бывший командир 1-й бронетанковой дивизии генерал-лейтенант Марк Хёртлинг. Ранее на этой неделе в своей статье на страницах The Washington Post Хертлинг без обиняков заявил, что Украина "выиграет войну". На чем же зиждется его громогласный оптимизм? Россия не примет необходимых для победы мер "просто потому, что не сможет".

Российские вооруженные силы, заявил бывший генерал, "олицетворяют характер и ценности общества", их породившего, а русские в принципе неспособны извлекать уроки. О том, что Россия перед лицом сереьзной угрозы в 1812 году уничтожила наполеоновские армии, а в 1945 — разгромила хваленый немецкий вермахт, добрый генерал, похоже, забыл.

Вне всяких сомнений, весь прошлый год Россия выступала слабее, чем от нее ждали. Но эти генералы не хотят даже брать в расчет факторы, опровергающие поражение России и победу Украины. Наконец, вся их уверенность в неизбежной победе Украины так или иначе сводится к поставкам современной натовской техники.

Но они словно не в курсе, что вся обещанная техника будет поступать понемногу, буквально в течение всего года, а в некоторых случаях — как американские танки "Абрамс" — возможно, даже не раньше 2024 года. Кроме того, в последний пакет американской помощи Украине объемом в два миллиарда долларов войдет оружие и боеприпасы, которые попадут на фронт лишь спустя год или два, как пишет Associated Press.

Украинские силы ежедневно терпят огромные потери в бахмутской "мясорубке", попутно лишаясь танков, артиллерийских орудий и бронетранспортеров. Слышать от офицеров американского генштаба, что силы, обороняющие фронт протяженностью в тысячу километров под сильным давлением противника без значительного количества новой техники как минимум до конца лета, смогут перейти в наступление и даже угрожать Крыму, как минимум странно.

Организовать серьезную атаку в обозримом будущем у ВСУ попросту нет разумной возможности. Максимум, на что они могут рассчитывать, — это не допустить новых успехов России на нынешнем фронте. Но мало того, что наши генералы не учитывают очевидных факторов на поле боя, которые не благоволят успешному наступлению, — американские и натовские политики еще и всячески поощряют неоправданный риск.

В четверг на этой неделе семеро бывших "четырехзвездных" генералов, каждый из которых в свое время занимал пост Верховного главнокомандующего Объединенными силами НАТО, опубликовали статью-мнение в журнале Defense One. В ней утверждалось, что США и НАТО должны сделать "все возможное" ради "украинской победы". Пожалуй, стержневая мысль заключается в том, что Вашингтон должен поддержать Киев хотя бы из-за того, что, по их утверждению, сделает Россия, если разгромит украинские силы.

"Весьма вероятно, — пишут семеро генералов, — что успешное российское вторжение придаст смелости Китаю против Тайваня". "История учит, — продолжают они, — что отдаленные конфликты за рубежом могут стать непосредственной угрозой нашей безопасности, даже если мы в них не участвуем". При всем моем уважении: это полная чепуха! Решать насчет дальнейших шагов на Тайване Китай будет, исходя из собственных расчетов, — и неважно, добьется ли при этом Россия успеха или нет.

И кстати об уроках истории: гораздо уместнее вспомнить, что участие в войнах необязательных и невыгодных чревато гибелью. Достаточно вспомнить Древнюю Грецию, Римскую империю, Британскую империю — все они рухнули из-за имперских замашек и военных перегибов.

Америке выгоднее всего, чтобы конфликт между Россией и Украиной подошел к концу, а не растягивался на долгие годы — особенно поскольку он чреват худшим сценарием из всех возможных: ядерной эскалацией. Однако тревожно, что к мнению усыпанных звездами военных прислушиваются даже лидеры союзных Америке государств.

Две недели назад Петреус заявил, что когда бы конфликт ни закончился, Запад должен предоставить Украине "железные гарантии безопасности". Неделю спустя с этим призывом к НАТО выступил уже президент Польши Анджей Дуда. В пятницу лидеры Франции, Германии и Великобритании заявили, что, поскольку конфликты с участием России иногда "размораживаются", Украине потребуется от нас "больше гарантий".

Имели ли они в виду некие трехсторонние гарантии или же гарантии всего альянса, неясно. Но должно быть совершенно ясно одно: предоставлять какие бы то ни было гарантии безопасности стороне, которая находится в состоянии военного конфликта с Россией, будет безумием высшего порядка, поскольку дальнейшая вспышка военных действий может тут же перекинуться на Запад.

Для США бесспорный национальный интерес представляет выполнение наших обязательств по статье 5 договора НАТО и защита каждого дюйма территории альянса. Однако расширять эту защиту на шаткого партнера, завязшего почти в десятилетнем конфликте с ядерной Россией, совершенно не в наших интересах.

Слишком многие отставные генералы, похоже, все еще убеждены, что им противостоит глава иностранного государства под стать Саддаму Хусейну, Муаммару Каддафи или Башару Асаду, ни один из которых не имел либо не имеет возможности причинить США или НАТО сколь-либо существенный вред. Владимир Путин, при всей ненависти Запада и обвинениях в конфликте на Украине, в силу своего ядерного арсенала состоит в другой лиге.

Поэтому американской общественности и ее лидерам — а заодно им нашим союзникам по НАТО — пора повнимательнее относиться к заявлениям отставных генералов. Если к их советам будут и дальше прислушиваться политики, США могут в один прекрасный день втянуться в войну, которая в принципе немыслима.

Дэниел Дэвис — ведущий редактор 19FortyFive, старший научный сотрудник по приоритетам обороны и подполковник армии США в отставке, служил в четырех горячих точках. Автор книги "Одиннадцатый час в Америке 2020 года".