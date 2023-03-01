Байден поставил Россию перед опасным выбором на Украине

AT: Байден ставит Россию на Украине перед опасным выбором — унижение или ядерная война

Власти США не соблюдают принцип американской внешней политики, озвученный Джоном Кеннеди, пишет автор статьи на American Thinker. Ядерные державы не должны ставить друг друга перед выбором: унизительное поражение или ядерная война. Но именно так сейчас и поступает на Украине Джо Байден, сетует автор.

Джеймс Сориано (James Soriano)

Говорят, свою самую важную речь президент Джон Кеннеди произнес в июне 1963 года, когда выступал перед выпускниками Американского университета в Вашингтоне. Было это за пять месяцев до его смерти и спустя восемь месяцев после его противостояния с премьером Никитой Хрущевым из-за советских ядерных ракет на Кубе. Карибский кризис позже будут считать определяющим моментом в российско-американских отношениях. Тогда противники по холодной войне остановились в шаге от ядерной катастрофы.

Когда кризис утих, Кеннеди глубоко задумался о том, как избежать повторения такой ситуации и как отыскать путь для совместного существования двух великих ядерных держав. Он захотел рассказать об этом публично. В своей речи он подал сигнал о готовности США совместно с Россией запретить все будущие испытания ядерного оружия, а также заявил о возможности мирного сосуществования. Эта речь вызывает восхищение из-за красноречия Кеннеди и его инициативности. Однако там есть один фрагмент, который актуален по сей день, особенно в связи с вооруженными конфликтом на Украине.

Ядерные державы, сказал тогда Кеннеди, "должны избегать такой конфронтации, когда противник встает перед выбором: либо унизительное отступление, либо ядерная война. Такой курс в ядерную эпоху — это свидетельство несостоятельности нашей политики, а также смертный приговор всему миру".

Кеннеди было 47 лет, когда он дал этот мудрый совет тем, кто потом начал налаживать отношения Америки с другими ядерными державами. Сегодня это считается общеизвестной истиной и правилом поведения, определяющим американскую политику в отношении России. Но президент Байден опровергает слова Кеннеди. Его внешнеполитическая команда утверждает, что Кеннеди сделал неверное противопоставление. Неверно то, что альтернативой американской конфронтации с другой ядерной державой является только "унизительное поражение" или ядерная война. Нет, говорят они, можно разработать эффективный ответ в рамках имеющихся политических вариантов действий, не доходя до грани ядерного противостояния. Это большая игра, которую Соединенные Штаты и их союзники по НАТО ведут сегодня с Россией. Это игра, ставки в которой постоянно повышаются.

"Россия никогда не одержит победу над Украиной. Никогда", — сказал президент Байден в Польше 21 февраля. Это конфронтационные слова, и они совсем не в духе речи Кеннеди. Они в духе многолетней истории американских слов и поступков, которые показывают, что Вашингтон готов пойти на риск прямого военного столкновения с Россией. Сегодняшние ястребы утверждают, что Кеннеди неверно говорил о необходимости избегать унижения другой ядерной державы. Они безо всякого стеснения говорят об унижении России. Унижение других стало составной частью политики. Отчасти это объясняется исступленной злобой Запада из-за поведения Москвы. А отчасти — целенаправленный расчет. Унижение России встроено в логику военного ответа НАТО.

НАТО хочет, чтобы украинская армия жила и сражалась. Ее эскалационные действия имеют целью увеличить российские издержки от военных действий и одновременно лишить Москву осязаемых успехов и побед. Боевые действия на Украине продолжаются уже год, но ни США, ни их союзники так и не сказали толком, в чем состоят их цели. На самом деле, у этого вооруженного конфликта нет конкретных целей, за исключением абстрактной идеи победы. А идея эта предположительно заключается в том, чтобы остановить наступление российских войск сочетанием натовского оружия и украинской живой силы. Цель войны — победа, а не что-либо другое. Когда победа будет достигнута, это поймут все стороны. Мы поймем, когда увидим. Россия в этот момент одумается, признает свою вину и предложит искупить ее. Тогда будет возможно сменить всех руководителей в Москве, о чем уже давно мечтают ястребы. Если все это сложить вместе, логика усилий НАТО на поле боя станет очевидна: унизительное отступление России.

Французский президент Эммануэль Макрон порой говорит такие вещи, которые вызывают разногласия между ним и наиболее агрессивными европейскими политиками. Очевидно, он хочет совместить несовместимое, а иначе не заявил бы несколько дней назад, что Россию на Украине надо "победить", но не "сокрушить". Казалось бы, разницы между этими словами нет, однако Макрон явно против того, чтобы желание унизить Россию стало определяющим в политике НАТО. Он также исключает "смену режима" в Москве.

Нежелание Кеннеди унижать другую ядерную державу в споре не совсем равноценно действиям США и их союзников по поиску подходящего выхода из кризиса для России. Выражение "дипломатический выход из ситуации" часто возникает в разговорах об Украине. Обычно говорящий имеет в виду, что Россия по горло завязла в болоте кризиса, что она ищет выход, и что коллективный Запад должен отреагировать на это примирительным жестом. У Кеннеди было иное намерение. Из его речи становится ясно, что Америка должна вести себя соответствующим образом еще до возникновения кризиса, а не просто изобретательно помогать противнику искать выход из ситуации в разгар этого кризиса. Кеннеди хотел сказать, что сдержанность должна стать непременным условием формирования американской политики, а не просто приемом для снятия напряженности. Отсюда следует, что США никогда не должны идти курсом, исключающим временные и несовершенные решения. Америка не должна ставить оппонента перед выбором, в котором есть только два варианта: унижение или ядерная война. Но именно так она поступает на Украине. Глядя на последовательность событий в преддверии вооруженного конфликта, трудно понять, где Штаты проявляли сдержанность. Они всеми силами поддерживала бесцеремонную экспансию НАТО вплоть до российского забора; да и в сегодняшней опосредованной войне США ведут себя исключительно азартно, не демонстрируя даже подобия сдержанности.

Если читатель хочет отвлечься от столь прискорбного состояния дел, он может утешить себя мыслью о том, что волей божественного провидения ни один из сегодняшних творцов американской политики в отношении России не находился в Белом доме в то время, когда Джон Кеннеди 61 год назад готовил свой ответ Никите Хрущеву.