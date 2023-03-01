Белый дом считает, что Китай "не пошел ва-банк" в плане поддержки России

Отвечая на вопрос о том, повлияет ли на отношения между Вашингтоном и Пекином возможное решение КНР о направлении вооружения России, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби подчеркнул, что "не собирается строить гипотезы и предположения"

ВАШИНГТОН, 28 февраля. /ТАСС/. Власти Китая, хотя и не осудили проведение РФ специальной военной операции (СВО) на Украине, "не пошли ва-банк" в плане поддержки Москвы. Такое мнение выразил на регулярном брифинге в понедельник координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

"Я не собираюсь строить гипотезы и предположения", - сказал он в ответ на вопрос, повлияет ли на отношения между Вашингтоном и Пекином возможное решение КНР направить вооружения РФ. "Мы не видели, чтобы Китай принял решение двигаться в этом направлении. Мы были очень честны и откровенны публично и в частных контактах с китайской стороной относительно нашей обеспокоенности по поводу предоставления такого рода средств", - добавил Кирби.

"Они не пошли ва-банк относительно поддержки России. Они воздерживались при голосовании в ООН. Хотя они не осудили вторжение <...>, они также не приняли решения о предоставлении летальной военной помощи <...>. И, как сказал президент [США Джо Байден], он не считает, что это было бы в интересах Китая, [по его мнению] они (власти КНР - прим. ТАСС) не должны хотеть <...> идти на сторону России", - утверждал представитель Белого дома.

При этом он отметил, что "каждая страна должна сама принимать решения" в подобных вопросах. По словам Кирби, США "предельно ясно дали понять, что хотят видеть, чтобы Китай был здесь на правильной стороне, то есть никаким образом не поддерживал" бы РФ, осудил СВО, присоединился к введенному Вашингтоном и его союзниками механизму ограничения цен на российскую нефть и применял санкции в отношении Москвы.

"Они предпочли не делать всего этого. Конечно, мы считаем, что есть решения, которые они должны принимать, мы хотим, чтобы они делали правильный выбор. <...> Мы хотим, чтобы они приняли решение, которое приняли многие другие страны во всем мире, которое сводится к тому, чтобы никак - ни экономической, ни военной [помощью] - не упрощать [для России продолжение ею СВО] <...>. Еще раз: мы не считаем, что в интересах Китая <...> двигаться в этом направлении", - подытожил он.

18 февраля госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с утверждением, что Китай рассматривает возможность поставок оружия России для его применения на Украине. В свою очередь представитель внешнеполитической службы Евросоюза Набила Масрали указала, что сообщество не располагает доказательствами предоставления Пекином военной помощи Москве. Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер также заявил, что американские военные не фиксировали передачи вооружений Китаем России, однако в его ведомстве полагают, что Пекин не исключает такой вариант действий.