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ТАСС

США сомневаются в серьезности мирного плана КНР по Украине

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Глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс
Глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс.
Источник изображения: AP Photo/ Susan Walsh

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс также отметил, что контакты между РФ и Китаем "на высоком уровне" дают основания для обеспокоенности

ВАШИНГТОН, 28 февраля. /ТАСС/. Китай не консультировался с Украиной относительно своего мирного плана, и это вызывает сомнения в серьезности намерений Пекина. С таким заявлением выступил в понедельник на регулярном брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

"Если бы Китай был серьезно настроен на завершение этой войны, то он конструктивно повлиял бы на власти в Москве. Контакты между Россией и Китаем на высоком уровне в последнее время дают основания для обеспокоенности при том, что Пекин не идет на такие же контакты с Украиной. Это говорит нам о том, что это, возможно, несерьезное предложение", - сказал он в ответ на просьбу прокомментировать отношение Вашингтона к плану Пекина.

24 февраля МИД КНР опубликовал документ с изложением позиции по политическому урегулированию ситуации на Украине. Он включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, соблюдению законных интересов всех стран в области безопасности, борьбе с гуманитарным кризисом на Украине, обмену военнопленными между Москвой и Киевом, а также отказу от введения односторонних санкций без соответствующего решения Совета Безопасности ООН. В документе Китай назвал диалог и переговоры "единственным путем для урегулирования кризиса на Украине" и призвал все стороны поддерживать Москву и Киев в "движении навстречу друг другу", а также в скорейшем возобновлении прямого диалога. Подчеркивалось, что мировое сообщество должно создать условия и предоставить платформу для возобновления переговоров. 

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