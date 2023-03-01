Африка стала важным инструментом в руках России

Anadolu: Запад обвиняет ЮАР в поддержке России из-за совместных учений с ней

Военные маневры России, Китая и ЮАР обеспокоили Запад, пишет Anadolu. Африканцы придерживаются нейтралитета в отношении украинского кризиса и развивают партнерство как с Западом, так и с Москвой. Склонят ли эти учения чашу весов в сторону России?

По мнению экспертов, сближение ЮАР с ее партнерами по БРИКС — Россией и Китаем — и проведение военных учений совместно с этими странами беспокоит западные государства.

17-27 февраля Южно-Африканская Республика, которая в этом году председательствует в группе стран БРИКС, состоящей из Бразилии, России, Китая, Индии и ЮАР, проводит совместные военно-морские учения с Россией и Китаем под названием "Mosi" у восточного побережья страны.

Учитывая нейтральную позицию ЮАР относительно военной операции России на Украине, эти маневры, которые проходят в годовщину начала российской операции, вызывают обеспокоенность западных правительств.

Южноафриканские эксперты по внешней политике в интервью корреспонденту Anadolu оценили последствия совместных учений с Россией и Китаем для отношений ЮАР с ее западными партнерами и внешней политики страны.

Западные правительства обвиняют ЮАР в поддержке России

Журналист и эксперт в области международной политики из ЮАР Питер Фабрициус (Peter Fabricius) отметил, что военно-морские учения ЮАР с Россией и Китаем вызывают обеспокоенность Запада. «Западные страны уверены, что ЮАР, принимая участие в учениях, перестает занимать заявленную позицию „неприсоединения“ относительно российско-украинского военного конфликта», — сказал он.

По мнению эксперта, это вредит отношениям ЮАР с западными партнерами, и страна может потерять некоторые возможности в будущем. «Уже сейчас можно видеть, что диппредставительства западных стран в ЮАР стали более открыто критиковать позицию страны по отношению к России», — отметил Фабрициус.

Журналист заметил, что ЮАР имеет право проводить учения с любыми своими союзниками, однако начинать маневры в преддверии годовщины военной операции на Украине было «ошибочно». «Можно было по меньшей мере найти предлог отложить эти учения до более подходящего момента», — добавил он.

Подчеркнув, что агрессивная позиция России и Китая, партнеров ЮАР по БРИКС, мешает стране поддерживать принцип неприсоединения во внешней политике, эксперт продолжил: «Я боюсь, что ЮАР втягивают в геополитику, которая навредила отношениям России с Западом. Предсказать последствия трудно, однако ЮАР может поставить под угрозу некоторые свои интересы и привилегии в отношениях с западными державами. Например, можно ожидать сокращение визитов западных лидеров, утрату статуса страны, соответствующей Закону о росте и возможностях Африки (AGOA), или потерю некоторой помощи. Может быть, пока слишком рано, но об этом уже говорят в западных столицах, которые раньше не думали о такой реакции».

"Мы стали хорошим инструментом в руках России"

Генеральный директор Института исследований в области безопасности в Африке Джеки Клирс (Jakkie Cliers) отметил, что в вопросе военного конфликта на Украине южноафриканское общество разделилось на два лагеря. «Учитывая историческое прошлое и членство в БРИКС, правительство Африканского национального конгресса является строго антизападным, и со временем эта позиция стала еще более выраженной», — сказал Клирс.

По словам эксперта, ЮАР открыто поддерживает Россию в украинском кризисе. «Свидетельством тому является и визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в ЮАР. Мы стали хорошим инструментом в руках России. И это в целом выгодно Москве», — добавил он.

Джеки Клирс считает, что международная репутация ЮАР неуклонно ухудшается после Нельсона Манделлы, первого демократически избранного президента страны, хотя государство сохраняет свою значимость в Африке, и позиция в поддержку России и Китая усугубит ситуацию.

«Совместные военно-морские учения с Россией и Китаем — подтверждение нейтральной позиции ЮАР»

Преподаватель кафедры международных отношений Университета Витватерсранда, доктор Мопели Мошошу (MopeliMoshoeshoe) обратил внимание на поддержку, которую Россия и Китай оказывали борьбе против режима апартеида, правившего ЮАР в 1948-1994 годах, и отметил: «В этой связи с приходом к власти освободительного движения в 1994 году переход к новой ЮАР означал союзничество как с Россией, так и с Китаем».

ЮАР имеет также глубокие и тесные экономические связи с Западом, напомнил Мошошу. Поэтому внешняя политика ЮАР, по его словам, остается чувствительной к интересам и озабоченностям западных государств.

Эксперт отметил, что ЮАР проводит самостоятельную внешнюю политику, основанную на этике международного права и многосторонности. «Совместные военно-морские учения ЮАР, Китая и России не подразумевают каких-либо изменений в нейтральной позиции ЮАР в отношении продолжающегося конфликта России и Украины / НАТО».

Придерживаясь политики «неприсоединения», ЮАР проводит также военные учения с западными государствами, обратил внимание преподаватель. «Совместные военно-морские учения с Россией и Китаем являются подтверждением позиции неприсоединения ЮАР и не могут рассматриваться как изменение внешней политики страны», — заключил эксперт.

В этом отношении правительство ЮАР всегда сопротивлялось попыткам Запада оказывать чрезмерное влияние на внешнеполитические решения, отметил Мошошу. В ответ на это западные страны будут достаточно сдержанны в противодействии ЮАР, которую они считают своим «оплотом» в Африке, ожидает эксперт.

Автор: Мурат Озгюр Гювендик (Murat Özgür Güvendik)