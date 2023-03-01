Лукашенко считает, что у Киева нет другого пути, кроме как заключить мирный договор

По словам президента Белоруссии, Россия "готова сегодня делать шаги к мирному урегулированию"

МИНСК, 27 февраля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что конец конфликту на Украине можно положить именно сейчас, пока Россия не перевела свою экономику на военные рельсы. При этом для Киева путь один - мирный договор, считает Лукашенко.

"Сейчас сложилась уникальная ситуация, я это вижу и интуитивно чувствую, когда можно положить конец этому конфликту. Другой такой может не быть. Надо воспользоваться этим моментом, пока Россия не развернула свою экономику в полном объеме и не поставила ее на военные рельсы. Уникальный момент", - заявил Лукашенко в интервью китайским СМИ, которое показали в понедельник на телеканале "Беларусь-1".

По словам президента Белоруссии, Москва "готова сегодня делать шаги к мирному урегулированию". При этом Лукашенко подчеркнул, что она занимала такую позицию с первых дней.

"Два раунда переговоров прошли по мирному урегулированию в Беларуси, потом они (участники консультаций - прим. ТАСС) уехали в Стамбул, потом вообще отказались, хотя на столе лежал план урегулирования, - отметил Лукашенко. - Я считаю, что Запад и американцы подтолкнули Киев к тому, чтобы не вести никаких переговоров".

Лукашенко подчеркнул, что рано или поздно любая война заканчивается миром, вопрос только в том, сколько людей погибнет и во имя чего. Белорусский лидер также полагает, что в если в мире возникнет очередной конфликт, то про Украину все забудут.

"Если, не дай бог, обострятся отношения США и Китая, дойдет до открытого конфликта этих двух глобальных держав, то внимание всей планеты будет обращено туда. Украина должна и это понимать. Поэтому нет другого пути, как заключить мирный договор сейчас. Без предварительных условий", - указал Лукашенко.

По словам белорусского лидера, президент Украины Владимир Зеленский - "неплохой человек, но очень неопытный".

"Аплодисменты его умиротворяют, он очень доволен, когда ему аплодируют. Но, знаете, аплодисменты могут быть далеко не искренними. Вот он поехал на Запад, и все ему там кричат "ура" и аплодируют. А я напоминаю ему Горбачева Михаила Сергеевича: он ездил по Западу, ему все аплодировали, и чем он закончил? Точно так будет и здесь", - добавил Лукашенко. Он подчеркнул, что необходимо исходить из интересов своего народа.

Президент Белоруссии также подчеркнул, что необходимо делать все, чтобы не допустить дальнейшей гибели украинцев.

"Это прекрасный, хороший народ. Надо прекратить эту войну. Путь один - мир", - резюмировал Лукашенко.