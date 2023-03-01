Писториус назвал сумму военной помощи Украине со стороны Германии

Она составила €3,4 млрд, не считая стоимость танков Leopard 2, заявил министр обороны ФРГ

БЕРЛИН, 27 февраля. /ТАСС/. Германия отправит Украине танки Leopard 2 до конца марта, военная помощь, не считая этих танков, уже составила €3,4 млрд. Об этом заявил в понедельник министр обороны ФРГ Борис Писториус в Берлине.

"Мы оказали военную помощь на сумму в €3,4 млрд, не считая Leopard 2, которые будут поставлены на следующей неделе или через одну, то есть в середине марта или в конце марта", - сказал он, не уточнив, о каком количестве идет речь.

"На этом поддержка не заканчивается", - добавил министр, напомнив, что Берлин пообещал Киеву в том числе дополнительные системы ПВО IRIS-T.

В данный момент украинские военнослужащие продолжают обучение работе с Leopard 2. Всего Берлин собирался направить Киеву 14 танков такого типа.

Как заявил ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц, сумма помощи, которую Германия оказала или гарантировала Украине с февраля 2022 года, составляет более €14 млрд. Он имел в виду не только военную помощь, но и гуманитарную и финансовую.