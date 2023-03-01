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РИА Новости

Орбан опасается отправки на Украину войск одной из стран ЕС

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Здание венгерского парламента в Будапеште. Архивное фото
Здание венгерского парламента в Будапеште. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Даничев

Орбан: одна из европейских стран ЕС может направить на Украину свои войска

МОСКВА, 27 февраля/ Радио Sputnik. Страны Европы активно втягиваются в украинский конфликт, и если так пойдет дальше, одна из стран ЕС может решиться отправить свои войска на Украину, считает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

"Правительство Венгрии с серьезной тревогой следит за тем, что вся Европа шаг за шагом втягивается в войну. Страны Европы уже отправляют танки, рассматривается вопрос об истребителях, и если так будет продолжаться, будут и те, кто захочет отправить в Украину войска", – цитирует его РИА Новости.

МИД КНР ранее опубликовал заявление, в котором изложил позицию по вопросу политического урегулирования украинского кризиса. Среди основных пунктов документа: необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран, возобновления прямого диалога между Москвой и Киевом и призыв не допускать дальнейшей эскалации.

Венгрия считает важным и поддерживает предложенный Китаем план урегулирования, отмечал премьер-министр страны Виктор Орбан.

Ранее радио Sputnik сообщило, что президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Украину к немедленному заключению мира с Россию без предварительных условий.

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Страны
Белоруссия
Венгрия
Китай
Россия
Украина
Проекты
Евросоюз
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