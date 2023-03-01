Белый дом назвал помощь Эр-Рияда Киеву на $410 млн "шагом в правильном направлении"

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби попросил партнеров "делать все возможное с целью поддержать Украину"

ВАШИНГТОН, 27 февраля. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов считает решение Саудовской Аравии выделить Украине гуманитарную помощь на сумму $410 млн "шагом в правильном направлении". Об этом заявил в понедельник на регулярном брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

"Сделанное на выходных заявление [Саудовской Аравии] мы рассматриваем как шаг в правильном направлении. Весьма важно, что они действительно отправились в Киев и через свое министерство иностранных дел напрямую пообещали $400 млн в виде энергетической, инфраструктурной и финансовой помощи. Так что это позитивный шаг. Мы рады это видеть", - сказал Кирби.

"Мы просим всех партнеров делать все возможное с целью поддержать Украину. Мы признаем, что это суверенные решения, которые они должны принять. Инициатива Саудовской Аравии - это позитивный шаг со стороны Ближневосточного региона, и мы надеемся увидеть больше от расположенных там наших партнеров в ближайшие месяцы", - добавил официальный представитель СНБ.

В воскресенье на пресс-конференции в украинской столице глава МИД королевства Фейсал бен Фархан Аль Сауд по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что Эр-Рияд принял решение выделить Киеву гуманитарную помощь на сумму $410 млн. Кроме того, обе стороны подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий поставки нефтепродуктов на Украину. Глава МИД Саудовской Аравии в воскресенье совершил первый визит на Украину с момента установления дипломатических отношений между странами в 1993 году.