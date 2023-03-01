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ТАСС

Премьер Италии заверила, что снабжение Киева оружием идет не за счет итальянцев

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Джорджа Мелони
Джорджа Мелони.
Источник изображения: fbm.ru

В ходе недавней поездки в Киев Джорджа Мелони пообещала оказывать Украине всю необходимую помощь до начала мирных переговоров

РИМ, 27 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони в понедельник вечером выступила с утверждением, что снабжение Украины оружием происходит не за счет ущемления интересов итальянцев.

"Слышу, как некоторые говорят, что у нас нет денег для итальянцев и вместо этого мы тратим деньги на оружие, что является выдумкой. Мы не тратим деньги на покупку оружия, которое мы отправляем украинцам. У нас уже есть оружие, которое, как мы чувствуем, нам не придется использовать сегодня. Так что мы ничего не отбираем у итальянцев, чтобы отдалить войну, которая может затронуть и итальянцев", - утверждала она в эфире программы на государственном телевидении Rai.

Мелони во время недавней поездки в Киев пообещала оказывать Украине всю необходимую помощь, в том числе военную, до начала мирных переговоров. Рим одобрил шестой пакет помощи, в который вошла установка ЗРК SAMP-T. Как отмечают наблюдатели и критики решений правительства, оказываемая военная помощь дорого обходится Италии на фоне необходимости сокращения расходов на социальную поддержку населения.

Ранее глава МИД Италии Антонио Таяни заявил, что Италия отправила Киеву оружие на сумму до миллиарда евро. 

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Страны
Италия
Украина
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