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ТАСС

Додон: Молдавии и Приднестровью легче договориться после начала конфликта на Украине

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Бывший президент Молдавии Игорь Додон
Бывший президент Молдавии Игорь Додон.
Источник изображения: EPA-EFE/ DUMITRU DORU

Как считает бывший президент Молдавии, "в Тирасполе поняли, что вместе с Кишиневом у них будет больше гарантий обеспечить свою безопасность"

КИШИНЕВ, 27 февраля. /ТАСС/. Конфликт на территории Украины дал дополнительные возможности руководству Молдавии и непризнанного Приднестровья урегулировать приднестровский конфликт за столом переговоров. Об этом заявил в понедельник бывший президент Молдавии Игорь Додон в эфире местного телеканала Prime.

"С 24 февраля прошлого года у нас появилось больше шансов найти решение приднестровской проблемы. Думаю, в Тирасполе поняли, что вместе с Кишиневом у них будет больше гарантий обеспечить свою безопасность", - сказал Додон, отметив, что "у Приднестровья нет возможности получить независимость". По его словам, чтобы прийти к согласию, необходимо как можно быстрее сесть за стол переговоров и разработать особый статус для Приднестровья в рамках молдавского государства.

"Для разработки особого статуса Молдавия и Приднестровье должны прийти к согласию за столом переговоров, определить, что у них будет в общем ведении, а что - в раздельном", - заметил Додон. Он выразил сожаление, что вместо переговоров правящая Партия действия и солидарности приняла закон об уголовной ответственности за сепаратизм, а также другие меры давления на Приднестровье.

Посетивший Молдавию в середине февраля действующий председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи призвал Кишинев и Тирасполь активизировать переговоры по приднестровскому урегулированию в формате "пять плюс два" (Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина и наблюдатели от США и ЕС). Последняя встреча в таком составе прошла в октябре 2019 года в Братиславе, однако ее участникам не удалось согласовать и подписать итоговый документ.

После избрания президентом Молдавии Майя Санду сделала ряд жестких заявлений в адрес Тирасполя и отказалась встречаться с президентом Приднестровья Вадимом Красносельским. Со своей стороны лидер Приднестровья призвал возобновить переговоры в формате "пять плюс два" без предварительных условий и обвинил молдавские власти в невыполнении прежних договоренностей и давлении. 

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