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РИА Новости

"Буян-М" с крылатыми ракетами "Калибр" вышел на учения в море

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Малый ракетный корабль (МРК) проекта 21631 "Буян-М"
Малый ракетный корабль (МРК) проекта 21631 "Буян-М".
Источник изображения: © Фото : Минобороны РФ

"Каракурты" и "Буян-М" с ракетами "Калибр" вышли на учения в Балтийское море

МОСКВА, 27 февраля/ Радио Sputnik. Малые ракетные корабли "Каракурт" и "Буян-М" с крылатыми ракетами "Калибр" на борту вышли на учения в Балтийское море, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Балтийского флота.

"В маневрах принимают участие малые ракетные корабли "Одинцово", "Зеленый Дол", "Советск", ракетный катер "Димитровград"", – говорится в сообщении.

Согласно плану учений корабли выполнят ряд задач по противокорабельной и противовоздушной обороне, а также разыграют учебный бой с ударными группировками условного противника.

Помимо электронных ракетных пусков, корабли Балтфлота отработают упражнения по созданию пассивных помех для уклонения от противокорабельных ракет противника.

Ранее радио Sputnik сообщило, что два бомбардировщика Ту-95МС провели патрулирование над Чукотским и Охотским морями.

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  • В новости упоминаются
Продукция
Ту-95
Проекты
22800 МРК
БФ
Военные учения
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