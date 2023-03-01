США заявили, что предоставят прямую бюджетную поддержку Украине на $8 млрд

Министр финансов Соединенных Штатов Джанет Йеллен напомнила, что ранее страны Группы семи одобрили создание координационной платформы, которая будет, в частности, способствовать проведению реформ на Украине

НЬЮ-ЙОРК, 27 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты в течение нескольких месяцев передадут Украине порядка $8 млрд в рамках прямой бюджетной поддержки. Об этом сообщила в опубликованной в понедельник в газете The New York Times статье министр финансов США Джанет Йеллен.

"В ближайшие месяцы Соединенные Штаты предоставят дополнительные $8 млрд для необходимой прямой бюджетной поддержки Украины", - написала она.

Йеллен также напомнила, что ранее страны Группы семи одобрили создание координационной платформы, которая будет способствовать проведению реформ на Украине и стимулированию экономического роста, обеспечиваемого частным сектором. Эта платформа также призвана гарантировать координацию усилий международных доноров по предоставлению гуманитарной помощи и прозрачность такой работы.

В понедельник стало известно, что министр финансов США прибыла в Киев. Американские власти заранее об этой поездке не сообщали.