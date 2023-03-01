Войти
ТАСС

США заявили, что предоставят прямую бюджетную поддержку Украине на $8 млрд

194
0
0
Флаги США и Украины
Флаги США и Украины.
Источник изображения: vpk-news.ru

Министр финансов Соединенных Штатов Джанет Йеллен напомнила, что ранее страны Группы семи одобрили создание координационной платформы, которая будет, в частности, способствовать проведению реформ на Украине

НЬЮ-ЙОРК, 27 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты в течение нескольких месяцев передадут Украине порядка $8 млрд в рамках прямой бюджетной поддержки. Об этом сообщила в опубликованной в понедельник в газете The New York Times статье министр финансов США Джанет Йеллен.

"В ближайшие месяцы Соединенные Штаты предоставят дополнительные $8 млрд для необходимой прямой бюджетной поддержки Украины", - написала она.

Йеллен также напомнила, что ранее страны Группы семи одобрили создание координационной платформы, которая будет способствовать проведению реформ на Украине и стимулированию экономического роста, обеспечиваемого частным сектором. Эта платформа также призвана гарантировать координацию усилий международных доноров по предоставлению гуманитарной помощи и прозрачность такой работы.

В понедельник стало известно, что министр финансов США прибыла в Киев. Американские власти заранее об этой поездке не сообщали. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Похожие новости
21.03.2022
"Не вижу возможности запустить ExoMars до 2028 года"
09.03.2021
В чем обновленные украинские Т-64 и Т-80 превосходят старые танки Донбасса
14.01.2019
Украина запускает серийное производство ракетного комплекса "Ольха"
06.07.2016
Когда штормит штабы
11.02.2015
"Гражданские самолеты Сухого" нанимают лоббистов в США
05.05.2014
Помеха сверху
21.11.2012
Airshow China 2012. Китай удивил Запад обилием собственных разработок - Defense News
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.03 05:36
  • 1
Бернар-Анри Леви: мы защищаемся от русского народа
  • 01.03 05:35
  • 45589
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 01.03 03:37
  • 8
Этот российский "бронированный воин" не оставит Америке шансов
  • 01.03 02:53
  • 5
Путин: производство вооружений наращивается, войска будут быстро насыщаться техникой
  • 01.03 02:51
  • 4
«Российское командование совершило грубые ошибки»: польский генерал оценил ход и перспективы спецоперации ВС РФ
  • 01.03 02:44
  • 2
Американцы о российских подлодках: всего лишь "выставочный экспонат"
  • 01.03 01:42
  • 23
Сухопутный линкор.
  • 01.03 01:35
  • 2
Минобороны согласовало график подготовки тяжёлого атомного ракетного крейсера «Адмирал Нахимов» к испытаниям
  • 01.03 01:21
  • 3
Ковальчук: СВО способствует консолидации научно-технологического пространства страны
  • 01.03 01:18
  • 4
Послание Путина ФС. Что это было?
  • 01.03 01:13
  • 3
Медведев: Россия не только расширила выпуск своего оружия, но и неплохо изучила вражеское
  • 01.03 01:10
  • 3
Алексей Рахманов: самая оптимальная анаэробная установка – атомный реактор
  • 01.03 01:08
  • 10
Вертолет Ка-226Т на выставке в Абу-Даби назвали самым неожиданным экспонатом
  • 01.03 01:06
  • 2
Росгвардия вошла в тройку лучших спецподразделений мира
  • 01.03 01:02
  • 3
ПВО России получит новое преимущество