Лукашенко призвал остановить конфликт на Украине, пока Россия не поставила экономику на военные рельсы

Минск. 27 февраля. ИНТЕРФАКС - Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает настоящий момент благоприятным для того, чтобы остановить конфликт на Украине.

"Сейчас сложилась уникальная ситуация (я это вижу и интуитивно чувствую), когда можно положить конец этому конфликту. Другой такой может не быть. Надо воспользоваться этим моментом, пока Россия не развернула свою экономику в полном объеме и не поставила ее на военные рельсы. Уникальный момент", - заявил Лукашенко в интервью китайским СМИ, передает в понедельник госагентство БелТА.