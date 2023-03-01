Войти
Интерфакс-АВН

Лукашенко призвал остановить конфликт на Украине, пока Россия не поставила экономику на военные рельсы

197
0
0
Военнослужащие мотострелковых подразделений ВС РФ на боевой позиции в зоне СВО
Военнослужащие мотострелковых подразделений ВС РФ на боевой позиции в зоне СВО.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Майшев

Минск. 27 февраля. ИНТЕРФАКС - Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает настоящий момент благоприятным для того, чтобы остановить конфликт на Украине.

"Сейчас сложилась уникальная ситуация (я это вижу и интуитивно чувствую), когда можно положить конец этому конфликту. Другой такой может не быть. Надо воспользоваться этим моментом, пока Россия не развернула свою экономику в полном объеме и не поставила ее на военные рельсы. Уникальный момент", - заявил Лукашенко в интервью китайским СМИ, передает в понедельник госагентство БелТА.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Россия
Украина
Похожие новости
23.06.2022
В Китае предрекли Литве гибель в случае ее блокады Калининграда
01.11.2021
Сдерживание неопределенностью в современной мировой политике
25.08.2021
Флаг «Талибана» над Кабулом
12.02.2020
«Вопрос не стоит»: миротворцев ООН в Донбассе не ждут
14.11.2012
Программное обогащение
14.12.2010
Небесный щит столицы
09.09.2009
Пресс-конференция двигателестроителей на МАКС-2009
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.03 05:36
  • 1
Бернар-Анри Леви: мы защищаемся от русского народа
  • 01.03 05:35
  • 45589
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 01.03 03:37
  • 8
Этот российский "бронированный воин" не оставит Америке шансов
  • 01.03 02:53
  • 5
Путин: производство вооружений наращивается, войска будут быстро насыщаться техникой
  • 01.03 02:51
  • 4
«Российское командование совершило грубые ошибки»: польский генерал оценил ход и перспективы спецоперации ВС РФ
  • 01.03 02:44
  • 2
Американцы о российских подлодках: всего лишь "выставочный экспонат"
  • 01.03 01:42
  • 23
Сухопутный линкор.
  • 01.03 01:35
  • 2
Минобороны согласовало график подготовки тяжёлого атомного ракетного крейсера «Адмирал Нахимов» к испытаниям
  • 01.03 01:21
  • 3
Ковальчук: СВО способствует консолидации научно-технологического пространства страны
  • 01.03 01:18
  • 4
Послание Путина ФС. Что это было?
  • 01.03 01:13
  • 3
Медведев: Россия не только расширила выпуск своего оружия, но и неплохо изучила вражеское
  • 01.03 01:10
  • 3
Алексей Рахманов: самая оптимальная анаэробная установка – атомный реактор
  • 01.03 01:08
  • 10
Вертолет Ка-226Т на выставке в Абу-Даби назвали самым неожиданным экспонатом
  • 01.03 01:06
  • 2
Росгвардия вошла в тройку лучших спецподразделений мира
  • 01.03 01:02
  • 3
ПВО России получит новое преимущество