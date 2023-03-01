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Интерфакс-АВН

Алиев надеется на прорыв в 2023 году в переговорах с Арменией по нормализации отношений

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев
Президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Источник изображения: © Пресс-служба президента Азербайджана

Баку. 27 февраля. ИНТЕРФАКС-АЗЕРБАЙДЖАН - Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает важными предпринятые в прошлом году усилия в направлении нормализации армяно-азербайджанских отношений, рассчитывает на прорыв в 2023 году в переговорах с Арменией.

"Надеюсь, что 2023 год будет годом прорыва в нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Во всяком случае, мы на это рассчитываем", - сказал Алиев в понедельник, принимая в понедельник в Баку главу МИД РФ Сергея Лаврова.

"Хотел бы выразить благодарность российскому правительству, вам лично, за активное участие в этом процессе. Думаю, что Россия, как наш друг, союзник и сосед, имеет особую роль в деле урегулирования межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией", - отметил он.

Алиев подчеркнул, что в прошлом году были предприняты важные усилия в направлении нормализации армяно-азербайджанских отношений. "Были приняты документы, которые определяют концептуальный характер будущего мирного договора, а именно взаимное признание территориальной целостности и суверенитета двух стран. Это было подтверждено принятыми документами в октябре в Праге и Сочи. Эти (документы - ИФ) являются тем фундаментом, который может быть использован для того, чтобы выйти на мирный договор", - подчеркнул он.

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Страны
Азербайджан
Армения
Россия
Персоны
Лавров Сергей
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