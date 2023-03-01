Запад своими руками толкает Китай к союзу с Россией

План мирного урегулирования, представленный Китаем в годовщину начала специальной военной операции, вызвал крайне негативную реакцию на Западе. В документе нет прямой поддержки России, но его все равно назвали "пророссийским". Тем самым подтвердив, что сильнее всего сторонники однополярного мира опасаются укрепления отношений между Москвой и Пекином. И эти опасения тем сильнее, чем очевиднее становится партнерство двух стран.

Представленный Пекином план состоит из 12 пунктов. Они формулируют самые общие условия, в том числе отказ от менталитета "холодной войны", смягчение гуманитарного кризиса, обеспечение безопасности ядерных объектов, неприменение ядерного оружия и прекращение злоупотребления санкциями. Ничего выходящего за рамки обыкновенного здравого смысла. Тем не менее, Западу все эти условия показались пророссийскими.

Наверное, потому, что в китайском плане не повторяются западные мантры о "вине России" — и ничего не говорится про готовность отказаться от ее поддержки. А ведь именно этого, по сути, требуют от Пекина в Вашингтоне. За несколько дней до обнародования "пекинского плана" представители администрации Байдена выдвинули свои условия заведующему канцелярией комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И на конференции по безопасности в Мюнхене. Как пишет американский журнал Military Watch Magazine, "19 февраля госсекретарь США Энтони Блинкен и посол при ООН Линда Томас-Гринфилд предупредили Китай, что для Вашингтона любые попытки поставить вооружения России— "красная линия".

"Красных линий" вокруг кризиса на Украине нарисовано очень много. Соблюдать их на Западе никто не собирается. И похоже, от других этого тоже не ждут. По мнению Military Watch Magazine, "у Пекина есть широкий спектр вариантов, как поддержать российские военные усилия с разной степенью риска для дальнейших отношений с Западом, избегая при этом прямых поставок вооружений". Подчеркивая, что Вашингтон по-прежнему "крайне обеспокоен тем, что Китай рассматривает оказание смертоносной поддержки Москве", Блинкен неохотно признал, что китайцы "пока не пересекли эту черту".

То есть в США признают, что Китай все равно будет поддерживать Россию, невзирая на "красные линии" и грозные предупреждения из Вашингтона. Это действительно так. Китайская позиция в нынешней ситуации предельно прагматична и утилитарна. Противостояние России и коллективного Запада на Украине там рассматривают как первую реальную попытку строительства многополярного мира. А еще — как вызов мировой гегемонии США.

Тем же самым, только в рамках торгового противостояния, не первый год занимается Китай. И весьма успешно: в минувшем году исторический максимум товарооборота между этими странами обновился, невзирая на то, что с 2018 года Америка вела серьезное наступление на американо-китайском торговом фронте. Теперь Китай перешел в контрнаступление: в 2022 году американские компании импортировали китайских товаров почти на 537 миллиардов долларов.

Ни Россия, ни Китай не могут позволить США оставаться единственной сверхдержавой и диктовать свои условия остальным странам. Именно это — главный сближающий фактор в отношениях наших стран. Америка небезосновательно считает, что в таких условиях усилия по политической и экономической изоляции Москвы обречены на провал. Десять пакетов санкций, которые напринимали с начала СВО, не произвели серьезного эффекта на Россию. Во многом этому способствовал как раз Китай.

Как признает агентство Bloomberg, "значительная доля российской сырой нефти продается значительно выше предельного уровня цен в 60 долларов за баррель… Экспорт нефти из портов Тихого океана в ключевые пункты назначения, такие как Китай, осуществлялся по еще более высоким ценам, составив в среднем 82 доллара за баррель". А грузопоток российских товаров на восток в минувшем году впервые за последние десятилетия превысил по своим объемам направленный на запад.

Если кому-то мало торговой демонстрации поддержки, то Москва и Пекин готовы убеждать его демонстрацией политической. После "предупреждений" Блинкена, высказанных в духе американской гегемонии, главный китайский дипломат Ван И отправился прямиком в Россию. 21 февраля он встречался с главой Совбеза Николаем Патрушевым. На этой встрече китайский дипломат назвал отношения с Россией "крепкими, как скала". Анализируя российский визит Ван И, агентство Bloomberg с горечью констатировало: "Си Цзиньпин еще не разговаривал с президентом Украины Владимиром Зеленским после начала спецоперации. За это время он разговаривал с Путиным четыре раза. Пекин также неоднократно защищал некоторые причины вступления России в конфликт — в первую очередь, чтобы противостоять расширению НАТО, — настаивая при этом, что он не поддерживает саму спецоперацию".

Есть еще целый ряд важных событий нынешнего февраля, которые помогают понять, почему Вашингтон принялся спешно рисовать "красные линии" на карте отношений с Пекином. Только что в Индийском океане завершились десятидневные военно-морские учения Китая, России и ЮАР. В этих маневрах участвовал новейший российский фрегат "Адмирал Горшков" — носитель гиперзвуковых ракет "Циркон", бороться с которыми Запад до сих пор не научился. Незадолго до этого в своем послании Федеральному собранию президент Владимир Путин заявил о приостановке участия нашей страны в договоре СНВ-III. Одним из важных последствий этого шага станет непременное участие в обсуждении нового подобного документа Китая, давно являющегося членом "ядерного клуба".

Еще одно свидетельство активного сотрудничества крупнейших государств Востока в деле ломки прежнего Pax Americana — итоги завершившегося саммита глав Минфинов и центробанков G-20 в Нью-Дели. Запад планировал его как очередную демонстрацию антироссийского единства мировых экономик. Затея не удалась. Министр финансов Индии Нирмала Ситхараман уведомила, что возражения России и Китая не позволили включить в итоговое коммюнике саммита позицию по Украине.

Несогласие Пекина с позицией Запада по конфликту на Украине явно демонстрируют и многочисленные публикации китайских СМИ. Да, в них далеко не всегда в них выражается прямая поддержка России. Зато обязательно говорится об ошибочности политики США и их вассалов. В статье South China Morning Post прямо сказано: "Вашингтон отверг китайский план незамедлительно, а это означает лишь одно: он даже не стал утруждать себя и спрашивать украинцев, что они думают об этом предложении". "В действительности США с радостью поставляют на Украину все необходимое оружие, чтобы та сражалась с русскими до последнего бойца, — подчеркивает автор материала Алекс Ло. — А Киев уже ничего не определяет: ни цели этого вооруженного конфликта, ни его характер, ни его предназначение. Все это диктуют ему Вашингтон и Брюссель".

Чуть раньше в интервью китайскому сайту политических обозрений Guancha Чжоу Бо, научный сотрудник Центра стратегических исследований и безопасности при университете Цинхуа, заметил: "Запад сейчас пренебрегает так называемыми справедливостью, нейтралитетом и балансом. На конференции (в Мюнхене. — ИноСМИ) полностью доминировали настроения и позиции западных стран и игнорировалось то, что думают другие государства".

Такое отношение к мнению крупнейших стран Востока категорически не устраивает ни Китай, ни Россию, ни даже Индию, которую Запад пока старается не раздражать. К приобретающему все более ясные черты антизападному союзу присоединяются и другие государства, намеренные сделать мир действительно многополярным, те же Иран и ЮАР. Одна из главных общих черт потенциальных участников нового блока — печальный опыт личного знакомства с западными версиями демократии и порядка. Теперь все они готовы продемонстрировать собственный взгляд на эти понятия.

Антон Трофимов