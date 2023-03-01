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ТАСС

В Британии заявили, что не заинтересованы в заморозке конфликта на Украине

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Демонстранты с флагами Великобритании и Украины в Лондоне, Великобритания. Архивное фото
Демонстранты с флагами Великобритании и Украины в Лондоне, Великобритания. Архивное фото.
Источник изображения: © JUSTIN TALLIS

Как отметил советник премьер-министра королевства по нацбезопасности Тим Бэрроу, Лондон надеется на его скорое завершение на условиях Киева

ЛОНДОН, 27 февраля. /ТАСС/. Великобритания не хочет допустить заморозки конфликта на Украине и надеется на его скорое завершение на условиях Киева. Об этом заявил в понедельник советник премьер-министра Соединенного Королевства по национальной безопасности Тим Бэрроу.

"Мы не хотим видеть замороженный конфликт. Мы продолжим давать инструменты Украине, чтобы она могла защитить себя и преуспеть на поле боя. Это неотъемлемая часть любой стратегии, которая ведет к миру, - сказал Бэрроу, отвечая на вопросы депутатов британского парламента. - Мы пришли к выводу, что нам нужно ускорить передачу помощи Украине".

Он отметил, что Лондон не собирается направлять истребители на Украину, а вместо этого Киеву будут переданы танки и дальнобойные вооружения. Бэрроу указал, что выступает за "быстрое окончание конфликта" с учетом сохранения территориальной целостности Украины. По его мнению, авторы любых мирных инициатив должны исходить из незыблемости украинского "территориального суверенитета". 

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Страны
Великобритания
Украина
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