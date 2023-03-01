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ТАСС

В зону спецоперации отправили партию новейших российских винтовок "Счетчик"

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Снайперская винтовка "Счетчик"
Снайперская винтовка "Счетчик".
Источник изображения: © РИА Новости

Оружие бойцам вручил зампредседателя правительства РФ Юрий Трутнев

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Партия новейших российских снайперских винтовок "Счетчик", а также "Антиматерия" отправлены в российские войска в зоне спецоперации. Об этом сообщил основатель компании Lobaev Arms Владислав Лобаев.

"Очередная партия винтовок "Счетчик" и "Антиматерия" ушла на фронт. Оружие бойцам вручил заместитель председателя правительства РФ - полномочный представитель президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Петрович Трутнев", - написал он в понедельник в Telegram-канале.

Ранее о поставке винтовок "Счетчик" на запорожское направление сообщал председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

Самозарядная винтовка LAR-10 "Счетчик" в калибре 308Win создана на базе американской винтовки серии AR. Испытания первых образцов прошли в сентябре 2022 года. Как отмечали разработчики винтовки, ее конструкция выбрана благодаря доступности комплектующих: около 90% ее деталей унифицированы. Оружие весит 4,7 кг, что довольно мало для этих орудий, оно создано под патрон стандарта НАТО 7,62 на 51 мм. Дальность стрельбы винтовки составляет 1 км, однако она успешно прошла испытания по поражению целей на расстоянии в 1 км 400 м. 

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