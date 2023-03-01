В МИД Пакистана назвали неточными сообщения о поставках боеприпасов Украине

Пакистан придерживается политики невмешательства в военные конфликты, подчеркнули в ведомстве

ВИЛЬНЮС, 27 февраля. /ТАСС/. Публикации в печати о поставках Пакистаном боеприпасов Украине не являются точными. Об этом заявил глава пакистанского МИД Билавал Бхутто-Зардари в интервью, опубликованном в понедельник Балтийской службой новостей.

Министру был задан вопрос о достоверности публикации в индийской прессе о военной помощи Украине. "Сообщения о поставках Украине военной продукции являются неточными", - ответил глава МИД, нанесший на прошлой неделе визит в Вильнюс.

"Пакистан придерживается политики невмешательства в военные конфликты, - продолжал Бхутто-Зардари. - Пакистан экспортирует военные резервы в другие государства, руководствуясь твердыми гарантиями окончательного использования и повторной передачи". "Именно в этом заключается наша позиция в случае с конфликтом Украины и России", - подытожил он.

Как сообщила 11 февраля индийская газета The Economic Times, Пакистан поставил Украине более 10 тыс. снарядов для реактивных систем залпового огня "Град". По данным издания, транспортировка партии осуществлена через немецкий порт Эмден.