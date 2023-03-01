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ТАСС

Минобороны Казахстана опровергло слухи об отправке военной техники на Украину

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Ми-35М
Один из первых полученных Силами воздушной обороны Казахстана боевых вертолетов Ми-35М (бортовой номер "02 красный"). Алма-Ата, 12.12.2016.
Источник изображения: Максим Морозов / russianplanes.net

В ведомстве напомнили, что с 27 августа 2022 года в стране введен запрет на экспорт вооружения и военной техники

АСТАНА, 27 февраля. /ТАСС/. Информация о якобы имевшей место отправке военной техники из Казахстана на Украину, появившаяся в социальных сетях, не соответствуют действительности. Об этом в понедельник заявили в пресс-службе Министерства обороны Казахстана.

Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором запечатлена перевозка по железной дороге бронетранспортеров и грузовиков. Авторы публикации утверждали, что запись сделана в Алма-Ате, а оплаченная из средств западных фондов техника следует на Украину.

"Информация, распространяемая в социальных сетях о якобы отправке казахстанской военной техники на Украину, не соответствует действительности. Видео является архивным, так как бронетехника направлялась на плановый ремонт, в настоящее время военная техника находится на хранении", - говорится в сообщении.

В ведомстве также напомнили, что с 27 августа 2022 года в Казахстане введен запрет на экспорт вооружения и военной техники. 

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Страны
Казахстан
Украина
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