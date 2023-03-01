Минобороны Казахстана опровергло слухи об отправке военной техники на Украину

В ведомстве напомнили, что с 27 августа 2022 года в стране введен запрет на экспорт вооружения и военной техники

АСТАНА, 27 февраля. /ТАСС/. Информация о якобы имевшей место отправке военной техники из Казахстана на Украину, появившаяся в социальных сетях, не соответствуют действительности. Об этом в понедельник заявили в пресс-службе Министерства обороны Казахстана.

Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором запечатлена перевозка по железной дороге бронетранспортеров и грузовиков. Авторы публикации утверждали, что запись сделана в Алма-Ате, а оплаченная из средств западных фондов техника следует на Украину.

"Информация, распространяемая в социальных сетях о якобы отправке казахстанской военной техники на Украину, не соответствует действительности. Видео является архивным, так как бронетехника направлялась на плановый ремонт, в настоящее время военная техника находится на хранении", - говорится в сообщении.

В ведомстве также напомнили, что с 27 августа 2022 года в Казахстане введен запрет на экспорт вооружения и военной техники.