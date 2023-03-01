Войти
ТАСС

Первый контракт на военную службу с иностранцами будут заключать на год

215
0
0
Военнослужащие ВС РФ на учениях ОДКБ "Рубеж-2021" на полигоне Эдельвейс в Иссык-Кульской области Киргизии
Военнослужащие ВС РФ на учениях ОДКБ "Рубеж-2021" на полигоне Эдельвейс в Иссык-Кульской области Киргизии.
Источник изображения: © РИА Новости / Константин Михальчевский

Законодательство ранее предусматривало заключение соответствующих контрактов на пять лет

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому первый контракт на военную службу с иностранцами будет заключаться на один год. Документ опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

Из указа следует, что первые контракты о прохождении военной службы с иностранцами, поступающими на рядовые и сержантские должности, будут заключаться на один год. Ранее законодательство предусматривало заключение соответствующих контрактов на пять лет.

Осенью прошлого года глава государства подписал указ, согласно которому иностранцы, заключившие контракт с Вооруженными силами РФ, могут получить российское гражданство в упрощенном порядке - без предоставления вида на жительство и без соблюдения требования о непрерывном проживании в России в течение пяти лет. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Похожие новости
26.09.2022
Минобороны показало кадры боевой работы штурмовиков Су-25
21.04.2020
Военные, репетировавшие в Подмосковье парад Победы, пройдут карантин
03.04.2017
Почти пять тыс. призывников из Крыма поступят на службу в армию РФ
12.11.2012
Основные направления военно-технического сотрудничества России и Индонезии
18.06.2012
Новая БМП должна быть надежно защищена
26.04.2010
Нечем похвалиться
05.04.2007
Министр, который не любит светиться. Глава российского военного ведомства Анатолий Сердюков решил подучиться в Академии Генштаба
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.03 05:36
  • 1
Бернар-Анри Леви: мы защищаемся от русского народа
  • 01.03 05:35
  • 45589
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 01.03 03:37
  • 8
Этот российский "бронированный воин" не оставит Америке шансов
  • 01.03 02:53
  • 5
Путин: производство вооружений наращивается, войска будут быстро насыщаться техникой
  • 01.03 02:51
  • 4
«Российское командование совершило грубые ошибки»: польский генерал оценил ход и перспективы спецоперации ВС РФ
  • 01.03 02:44
  • 2
Американцы о российских подлодках: всего лишь "выставочный экспонат"
  • 01.03 01:42
  • 23
Сухопутный линкор.
  • 01.03 01:35
  • 2
Минобороны согласовало график подготовки тяжёлого атомного ракетного крейсера «Адмирал Нахимов» к испытаниям
  • 01.03 01:21
  • 3
Ковальчук: СВО способствует консолидации научно-технологического пространства страны
  • 01.03 01:18
  • 4
Послание Путина ФС. Что это было?
  • 01.03 01:13
  • 3
Медведев: Россия не только расширила выпуск своего оружия, но и неплохо изучила вражеское
  • 01.03 01:10
  • 3
Алексей Рахманов: самая оптимальная анаэробная установка – атомный реактор
  • 01.03 01:08
  • 10
Вертолет Ка-226Т на выставке в Абу-Даби назвали самым неожиданным экспонатом
  • 01.03 01:06
  • 2
Росгвардия вошла в тройку лучших спецподразделений мира
  • 01.03 01:02
  • 3
ПВО России получит новое преимущество