Первый контракт на военную службу с иностранцами будут заключать на год

Военнослужащие ВС РФ на учениях ОДКБ "Рубеж-2021" на полигоне Эдельвейс в Иссык-Кульской области Киргизии.

Законодательство ранее предусматривало заключение соответствующих контрактов на пять лет

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому первый контракт на военную службу с иностранцами будет заключаться на один год. Документ опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

Из указа следует, что первые контракты о прохождении военной службы с иностранцами, поступающими на рядовые и сержантские должности, будут заключаться на один год. Ранее законодательство предусматривало заключение соответствующих контрактов на пять лет.

Осенью прошлого года глава государства подписал указ, согласно которому иностранцы, заключившие контракт с Вооруженными силами РФ, могут получить российское гражданство в упрощенном порядке - без предоставления вида на жительство и без соблюдения требования о непрерывном проживании в России в течение пяти лет.