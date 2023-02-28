Региональная безопасность в контексте международной политики США.

В рамках последних событий, а именно, «Мюнхенской конференции по безопасности», визита Дж. Байдена на Украину и Польшу, саммита стран «Бухарестской девятки», Запад демонстрирует продолжение враждебной и провокационной позиции, направленной на эскалацию конфликта между Союзным государством с одной стороны и коллективным Западом с другой.

В ходе своего выступления перед главами стран «Бухарестской девятки» Байден подчеркнул, что США привержены делу защиты каждого дюйма территории НАТО.

«Являясь восточным флангом НАТО, вы стоите на передовой линии нашей коллективной обороны. Вы лучше других знаете, что поставлено на карту в этом конфликте, не только для Украины, но и для свободы демократий во всей Европе и во всем мире», – заявил Байден, умело забыв о том, как в 1999 году, будучи в должности члена Сената США, с гордостью говорил, что именно он предлагал уничтожить Югославию.

«Это я предложил бомбить Белград. Это я предложил отправить американских пилотов и взорвать все мосты на Дунае. Это я предложил забрать все запасы их горючего. Я все это предложил», – заявил в 1999 году самый «демократичный» президент во всем Мире Джо Байден.

Сегодня Байден продолжает свое кровавое ремесло. США, в его лице, требует всех безоговорочно оказывать военную и финансовую помощь Украине, ставя перед собой цель выполнить основную задачу – нанести России стратегическое поражение.

Стоит подчеркнуть, что сегодня, помимо конфликта с Россией руками украинцев, руководство альянса превращает череду учений ОВС НАТО в Польше и странах Балтии в перманентный процесс. Стоит отметить, что и закупка современных видов вооружений, кратное увеличение вооруженных сил Польши, а так же размещение дополнительных тысяч натовских военнослужащих в регионе носит явно враждебный характер.

Немаловажным аспектом является и подготовка самого населения данных стран к неизбежному военному противостоянию со своими восточными соседями, а по сути – к прямой агрессии против Союзного государства. Польское руководство сообщило, что ее национальные силы будут готовы к войне с Россией уже через несколько лет.

Стоит отметить, что это полностью соответствует интересам англо-саксонского мира. Подтверждение тому является заявление Байдена в Варшаве.

«Решимость молдавского народа жить свободно на пути в Европейский союз… Я горжусь тем, что поддерживаю ее, Молдова хочет в Европу и не хочет попасть под влияние РФ. <…> Храбрые жители Беларуси прямо сейчас сопротивляются против диктатуры», – заявил Байден, назвав страны, в которых Запад также продолжит раскачивать обстановку.

Вместе с тем, альянс уже давно делает шаги, направленные на эскалацию отношений между Востоком и Западом. Так, на саммите НАТО в Варшаве еще в июле 2016 года было принято решение об «Усиленном передовом присутствии», в рамках которого в Польше и странах Балтии было принято решение разместить до 5 тысяч военнослужащих США и ее основных сателлитов. Появившиеся четыре батальонных группы якобы находятся на ротационной основе, подразумевающей полный вывод всех военнослужащих и военной техники каждые девять месяцев. Однако, кто может сказать с уверенностью сколько техники с того времени прибыло, а сколько уехало обратно. Никто этого не знает, ведь техника, хранящаяся на американских базах, не подпадает под контроль «Венского документа-2011» и «ДОВСЕ». Даже сами поляки и прибалты не имеют доступа к военным базам США на своей территории. Фактически это означает, что их власть закрывает глаза на неконтролируемую милитаризацию региона.

Далее, в 2022 году на саммите НАТО в Мадриде, страны блока договорились увеличить численность многонациональных боевых батальонных групп до уровня бригад. Кроме того, аналогичные подразделения появились в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии. Тем самым НАТО нарастило в Восточной Европе свою группировку войск до 35 тыс. человек. Все эти воинские формирования предназначены для действий в рамках ведения единой наступательной операции.

Стоит также напомнить о планах НАТО увеличить силы быстрого реагирования с 40 тыс. до 300 тыс. человек, которые будут реализованы в ближайшие годы. Вызывает опасения и тот факт, что в этом году Варшава готовится к т.н. «миротворческой миссии», для чего в 2023 году будет мобилизовано не менее 200 тыс. поляков. Параллельно в Польше запланировано проведение самого крупного за последние десять лет учения «Анаконда-2023».

В частности, «Анаконду» планируется проводить на одном оперативном фоне с учениями под руководством США «Защитник Европы-2023» в Юго-Восточной Европе и «Балтопс-23» в акватории Балтийского моря. В то же самое время будет проходить ряд тактических учений в странах «Бухарестской девятки».

Как видим, США продолжат выискивать новые рычаги давления в отношении Союзного государства. Арсенал у наших западных соседей не большой – шантаж, угроза, война. Вместе с тем, как показало время, приближение «военного катка» дядюшки Сэма к границам Беларуси только сплачивает общество. А сплоченное общество имеет сильный дух. Так, что рано или поздно, коллективному Западу придется учитывать интересы безопасности всех государств, включая Россию и Беларусь, прекратить вести враждебный курс по отношению к нашим странам и, наконец, сесть за стол переговоров.

Сергей Острына