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ТАСС

Мировой рынок титана к 2026 году может вырасти до $6,1 млрд

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Титановые цилиндры
Титановые цилиндры.
Источник изображения: © flickr.com / Bill Abbott

При этом мировой рынок диоксида титана прогнозируется на уровне $27,9 млрд

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Мировой рынок титана к 2026 году может вырасти до $6,1 млрд со среднегодовыми темпами роста 7%, при этом мировой рынок диоксида титана к 2026 году прогнозируется на уровне $27,9 млрд, среднегодовой рост - 5,9%. Такие оценки приводятся в обзоре рынка титана, подготовленном аналитиками Росконгресса (имеется в распоряжении ТАСС).

По состоянию на 2021 год, мировой рынок титана оценивался в $4,1 млрд, диоксида титана - в $20,9 млрд.

Аналитики прогнозируют, что цена титана во втором квартале 2023 года может составить $8,2-8,5 за 1 кг.

Структура рынков

75% от общего объема титана применяется в авиакосмической промышленности, 25% приходятся на кораблестроение, химическую промышленность, энергогенерацию и другие сегменты, следует из обзора.

В прогнозе отмечается, что катализатором роста рынка диоксида титана станет стремительное развитие китайской индустрии лакокрасочных покрытий после ковида. В настоящее время на душу населения в КНР потребляется 1,7 кг диоксида титана в год, в США - 2,7 кг, в Западной Европе - 3 кг.

О российском рынке

Запасы титановой руды в России превышают 600 млн тонн, при этом в основном используется импортное сырье. В 2020 году импорт из Казахстана в денежном выражении оценивался в $18,9 млн, из Эстонии - $10,7 млн, Китая - $9 млн, США - $7,2 млн, Украины - $6,1 млн, Индии - $3,9 млн.

В настоящее время идет процесс диверсификации поставщиков сырья, среди перспективных поставщиков - Вьетнам и Мозамбик, подчеркивается в обзоре.

На начало 2022 года Россия поставляла 50% мирового объема титана для авиационной промышленности. Boeing временно прекратил закупки, но ранее российские поставки закрывали свыше 30% потребности в металле. По данным обзора, показатель Airbus составлял 65%, поиски альтернативы позволили снизить его лишь на 15%, и это снижение не подтверждается надежными источниками. По Embraer текущий показатель - около 100%. Похожая картина наблюдается среди производителей двигателей: Rolls Royce - 20%, Safran - 50%.

По данным аналитиков Росконгресса, вторичные санкции оказывают влияние на поставки руды в Россию и ее оплату. Таким образом, западные страны, вводившие ограничения, ухудшают условия на рынке авиационного титана, в котором нуждаются. В то же время постковидное восстановление может усугубить дефицит.

Перспективы для российского титана

Перспективным рынком для России может стать Азия, прежде всего - Китай. Сейчас идут переговоры о совместных инвестициях в Пижемское месторождение в Коми - крупнейшее в мире месторождение по запасам титанового и кварцевого сырья. КНР планирует вложиться в полный цикл производства - впоследствии речь может идти о закупках не только руды, но и готовой продукции. Ориентировочные сроки реализации проекта намечены на 2026 год. 

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