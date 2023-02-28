Морскую пехоту США оснастят продвинутыми устройствами наведения NGHTS

Устройство наведения NGHTS

Уже в ближайшее время Корпус морской пехоты США получит на вооружение портативную систему наведения нового поколения от компании Northrop Grumman — NGHTS. Продвинутое устройство объединяет в себе функции, которые раньше выполняли четыре отдельных прибора.

В портативном облегченном корпусе (общий вес прибора 4,5 кг) разместились дальномер, два лазерных целеуказателя Joint Terminal Attack Controller с разными режимами работы и подсистема тепловизионной визуализации.

Устройство наведения NGHTS

В основе NGHTS три тепловизора — для работы днем, при слабом освещении и в полной темноте. Позиционирование обеспечивают высокоточный GPS-приемник и астрономический компас. Сообщается, что с его помощью можно определять местоположение солнца и звезд с точностью до долей градуса. Прибор эффективно работает в любое время суток, при любой освещенности, в и любых условиях, включая туман, экстремальные температуры, при сильных вибрациях и перепадах высот. Имея при себе NGHTS, морские пехотинцы смогут сообщать координаты для наведения артиллерийских и ракетных ударов, обеспечения работы авиации, боевых кораблей, а также подсвечивать лазером цели на дальних дистанциях.

Александр Агеев