Запад грезит о распаде России, но он близорук

Myśl Polska: распад России не отвечает интересам Польши

Дестабилизация России не имеет ничего общего с польскими национальными интересами, пишет Myśl Polska и объясняет почему. Единственные, кто заинтересован в распаде России, – это США, у которых текут слюнки при мысли о присвоении ее природных богатств.

Сильвия Горлицкая

Планы по так называемому разделу России для ослабления (а де-факто – ликвидации) этого политического субъекта, восходят ко временам "геополитической мысли", а точнее бессмысленности пилсудского разлива.

Привлекательной эта мысль может показаться только тем, кто все еще верит в фантазии, получившие распространение в 90-х годах XX века и в начале 2000-х годов, когда выбравшуюся из-под обломков рухнувшего СССР Российскую Федерацию терзали центробежные силы, особенно ярко проявившиеся в Чеченской Республике.

Тогда нам рассказывали о важности поддержки чеченских сепаратистов и их борьбы за свободу, которую в Польше без тени смущения сравнивали с национально-освободительными восстаниями XIX века. Кроме того, мы получали информацию почти исключительно из чеченских источников (более 90% всего объема сообщений на эту тему, что было задокументировано в научных публикациях!), отчего она была совершенно необъективна, предвзята и скрывала истинную и крайне отвратительную ситуацию, которая тогда сложилась на территории Северного Кавказа не без участия осуществлявшего тогда свое компрадорское правление вечно пьяного Бориса Ельцина.

По причине отсутствия места я лишь упомяну, что чеченские войны курировались на международном уровне, а государства, по сути вмешивавшиеся во внутренний конфликт России, были заинтересованы не в освобождении кавказских горцев, а в доступе к богатствам Каспийского моря, ценному авиационному топливу и в контроле над территорией, через которую можно было тянуть альтернативный трубопровод прямиком в Европу. Помимо влияния ваххабитов, визитов самого бен Ладена, создания Кавказского халифата и построенных саудовцами и турками инкубаторов для мусульманских радикалов, мы имели дело с реальным воздействием европейских государств вместе с союзниками и наиболее заинтересованными в победе в той войне Соединенными Штатами на ситуацию в регионе. Польша на алтарь желаемой победы сепаратистов принесла в качестве жертвы топографические карты с изображениями, которые призваны были содействовать росту национального самосознания чеченцев. Другие страны, например, Германия или Франция, занимались выпуском чеченской валюты и паспортов, которые с гордостью презентовал первый лидер всей этой заварухи Джохар Дудаев. Обучение боевиков, контрабанда наркотиков, торговля людьми и оружием, обезглавливание западных журналистов были тогда в порядке вещей, а полякам рассказывали красивую сказку об отвратительном драконе, который заточил в башню невинную принцессу.

Вот только в ту банку меда забыли добавить капельку дегтя в виде хотя бы небольшого упоминания о том, что мы имеем дело с зарождающимся исламским терроризмом и отогреваем на собственной груди опасную змею, которая, как только наберется сил, укусит нас со всей свойственной ей яростью. К счастью, России удалось сохранить территориальную целостность, на защиту которой, согласно принципам ООН, каждая страна имеет неприкосновенное право, и ситуация на Кавказе была взята под контроль. При этом американцы потеряли интерес к этому региону сразу после того, как нашли применение сланцевому газу и каспийские богатства перестали быть для них такими привлекательными, что, однако, не положило конец разграблению российского имущества.

Напоминание о тех временах является формой предупреждения, поскольку с недавнего времени мы слышим о желании разделить Россию, как слышали о предстоящем ее распаде с момента разрушения СССР. Теоретические это, конечно, возможно, как и в случае других многоэтнических и мультикультурных государств, однако насколько это разумно – будить демонов и вообще пытаться увеличить потенциал центробежных сил на самой российской территории? Разве призывающие к этому не понимают, а может, просто не хотят информировать об этом других, что природа не терпит пустоты и в случае разгрома России ею поживились бы другие региональные державы? Как правило, рассуждающие на эту тему направляют полный надежды взгляд на Китай, который поляки считают естественным и потенциальным врагом России, желающим захватить наследство династии Цин. Между тем Китаю достаточно осуществлять империалистическую политику, которой их научили сами американцы в рамках стремления к "демократизации" этой страны, то есть действовать методами экономического империализма, с чем китайцы справляются блестяще.

Еще более смешной является идея поссорить Москву с Токио из-за Курильских островов. Япония в настоящее время оккупирована американской армией, и японское правительство, хотя и контролируемое американскими паразитами - особенно в вопросе создания собственной армии (официально Япония имеет только оборонительные силы), прекрасно понимает, что эти острова стали бы не японской территорией, а еще одним плацдармом для военной базы НАТО. Еще труднее понять наши чаяния разгрома России ее дальневосточными соседями – при этом почему-то забывается о территориях, расположенных вблизи польских границ, откуда в случае реализации такого сценария мы бы получили малоприятный рикошет, предвкушение которого поляки имели возможность ощутить в 90-е годы XX века, когда в Польшу стекались миллионы людей самого разного этнического происхождения с большим ущербом для обеих сторон.

Если же все-таки рассматривать идею распада Российской Федерации, используя сам факт того, что она является так называемой асимметричной федерацией (то есть отношения федерального центра с отдельными субъектами отличаются друг от друга в зависимости от заключенных между ними соглашений), следует учитывать, что сепаратистским потенциалом обладают, пожалуй, только приграничные субъекты. Действительно, яблоко проще всего "обкусывать" с боков, а не сразу вгрызаться в сердцевину, рискуя наткнуться на несъедобные косточки. Этими косточками занимаются так называемые страны исламского мира, которые делают это, руководствуясь своими имперскими планами и амбициями, а не для того, чтобы обеспечить безопасность Польши.

Турция преследует свои собственные пантюркские и даже панисламские интересы среди тюркских, тюрко-монгольских и других народов путем организации различных встреч, конференций, строительства школ, обучения мусульманского духовенства, в том числе на своей территории. Кроме того, она формирует у этих народов чувство цивилизационной и культурной самобытности с целью вывести их за рамки проекта президента Владимира Путина, концепции, которая подразумевает лояльность общему государству, выражаемую в отождествлении всех населяющих Россию народов с российским гражданством. Аналогичную деятельность ведет Саудовская Аравия. Несмотря на эти методы, о которых российская контрразведка хорошо осведомлена, федеральный центр прилагает все усилия для сплочения россиян (не только так называемых русских), а также содействует процессу национального строительства, который на своем заключительном этапе призван способствовать поддержанию стабильности страны.

Польские аналитики хотят вмешаться в эти планы с целью разрушения данной гармонизации, используя особый статус так называемых автономных республик, входящих в состав Российской Федерации и при этом имеющих статус, близкий к независимому государству (республики имеют свои флаги, гербы, парламенты, отдельные военные и контрразведывательные формирования, гимны и т.д.). От них требуется только принятие постановлений и распоряжений, которые способствовали бы укреплению и защите их самобытности и национальной идентичности, но при этом не противоречили бы общенациональному федеральному закону и не угрожали территориальной целостности самой России. Грезы об отрыве, например, Республики Татарстан от России доказывают, что польские аналитики и комментаторы не имеют представления о том, за счет чего у того или иного региона может иметься высокий сепаратистский потенциал, и не совершают никаких интеллектуальных усилий, чтобы задуматься над тем, к чему привело бы "разделение России" на небольшие, являющиеся легкой целью для захвата "как бы государства", влияние которых в мире было бы мизерным, и которые использовались бы другими странами по тому же принципу, как это имеет место в случае африканских карманных диктатур.

Единственные, кто заинтересован в распаде России – это США, которые сами сталкиваются с проблемами, связанными с увеличением латиноамериканского населения, требующего все большей культурной автономии и, в числе прочего, признания испанского языка равным английскому. Однако (…) США уже удалось добиться высокой степени контроля над ситуацией в Европе, сначала путем ликвидации Третьего Рейха (надеюсь, вы не верите сказкам о добрых американцах, чьи сердца разрывались, когда они слышали об умирающих в концлагерях евреях, поляках и представителях многих других этнических групп и народов?), а затем и СССР, который представлял собой последнее препятствие для того, чтобы Вашингтон мог почувствовать себя настоящим хозяином Европы.

Ни политическое, ни социальное раскачивание России, ни ее дестабилизация не имеет ничего общего с польскими национальными интересами. Россия также не заинтересована в том, чтобы сделать Польшу своей очередной республикой, ибо ни одна империя не рискнула бы брать на себя дополнительный балласт, к тому же обладающий взрывным потенциалом. По сути, Российская Федерация в своей доктрине внешней политики и безопасности предполагает реинтеграцию постсоветского пространства вокруг Москвы, но не методами холодной войны, которые в настоящее время не работают. Народы Центральной Азии и Восточной Европы прошли определенный этап национального строительства, поэтому гораздо более благоприятным для Москвы является создание просто альтернативной экономической и военной зоны.

Распад России на небольшие недогосударства был бы на руку только хозяевам корпораций, у которые текут слюнки при мысли о присвоении природных богатств этой страны и использовании компрадорских наклонностей элит отдельных республик, которые за небольшие деньги способны продать все и вся. Поэтому все эти сказки о борьбе за независимость "угнетенных" народов, населяющих территорию России, бессмысленны. В разделе России, скорее всего, с удовольствием поучаствовала бы целая толпа российских олигархов, которым плевать на проекты "Единой России" (именно так называется правящая партия этого государства).

Польша сама не знает, что делать с наплывом иммигрантов, но при этом охотно поучает государства, которые вообще-то неплохо справляются с этой проблемой. Кроме того, ужасно смешно выглядит серьезное обсуждение шуток Рамзана Кадырова на тему Силезской автономии, на которые столь же нелепо отвечает сам лидер Движения Автономии Силезии (ДАС) Ежи Горжелик (Jerzy Gorzelik), отрицающий стремление к этой самой автономии, хотя она прописана в его программе. Что это – шизофрения или избавление от иллюзий тех, кто поддерживает ДАС, непреднамеренно совершенное лидером Чечни?

Остается еще один вопрос: каких последствий мы можем ожидать в случае успеха операции по возрождению демонов этноцентризма на территории Российской Федерации? Отдают ли рассуждающие об этом аналитики себе отчет в том, что, помимо разрушения целостности государства, это вызвало бы кровопролитные бои за каждый клочок мнимых или реальных этнических земель между народами России, от чего их защищает только и исключительно сильная рука федерального центра в Кремле?