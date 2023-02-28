Ростех помог вдвое нарастить мощности индийского металлургического завода

Проект ВУХИН Госкорпорации Ростех помог одному из крупнейших металлургических предприятий Индии в два раза нарастить производственные мощности. Кроме того, введенные в эксплуатацию производственные участки сделали завод более экологичным и экономически эффективным.

В рамках масштабной модернизации Bokaro Steel Plant специалисты научно-исследовательского углехимического института (ВУХИН, входит в ОНПП «Технология» Ростеха) разработали проект и обеспечили ввод в эксплуатацию сульфатного отделения и аммиачных колонн в цехе улавливания коксохимического производства.

Техническое перевооружение предприятия позволило заменить морально устаревшее оборудование, в два раза повысить производственные мощности по очистке коксового газа – очень важного в промышленности ресурса. При проектировании объектов ВУХИН применены новейшие технологии, благодаря чему была увеличена выработка сульфата аммония, который используется в качестве минерального удобрения в сельском хозяйстве.

«ВУХИН уже давно сотрудничает с индийскими партнерами по реконструкции коксохимических производств. Для Bokaro Steel Plant наши специалисты разработали базовый проект, осуществили авторский надзор за строительством и выполнили пусконаладочные работы. Примененные технологии позволят металлургическому заводу повысить глубину очистки коксового газа от аммиака, увеличить выработку сульфата аммония, повысить экологичность производства», – сказал управляющий директор АО «ВУХИН» Аркадий Стерн.

Создание новых производственных участков на Bokaro Steel Plant велось в тесном взаимодействии с заказчиком и с учетом всех его пожеланий. Например, в проект изначально закладывалась возможность использования индийского оборудования, что повысило экономический эффект от его реализации. Инновационные решения обеспечили высокую степень очистки коксового газа и бесперебойную работу производства в условиях возрастающих объемов выпуска продукции.