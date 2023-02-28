Прекративший выпуск 122-мм снарядов 35 лет назад оружейный завод снова запустили в Болгарии

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Болгария запускает производство 122-мм снарядов для артиллерии советского образца, остающейся на вооружении украинской армии. Решение об открытии производства принято на фоне нехватки боеприпасов крупных калибров у ВСУ. Снаряды будут поставляться исключительно на Украину.

В болгарском городе Костенц после многолетнего простоя снова запускают предприятие по производству артиллерийских боеприпасов калибра 122-мм. Данный оружейный завод, принадлежащий государственному холдингу TEREM, последнюю продукцию выпустил в 1988 году. Теперь, спустя 35 лет, принято решение снова запустить производство.

По данным New York Times, восстановление производства проходит в рамках программы стран Запада по обеспечению Украины снарядами крупных калибров, особенно советского образца, так как у ВСУ советских гаубиц и САУ еще хватает, а снарядов к ним нет. Данный завод будет работать только на Украину, производство уже запущено. При этом никто не знает, кем профинансировано восстановление производства. Высказываются предположения, что это может быть болгарское правительство, а возможно, что другие страны, входящие в "антироссийскую коалицию". По крайней мере, представители США присутствовали на церемонии открытия завода.

Ранее в Вашингтоне заявляли о возможности запуска производства вооружений и снарядов на территории стран Восточной Европы, в частности, Болгарии, Чехии и Румынии, для обеспечения Украины. Также планировалась участие стран НАТО в инвестировании производства боеприпасов в этих странах.

Накануне министр обороны Эстонии Ханно Певкур, посетивший Киев заявил, что страны ЕС запустили процедуру производства для ВСУ одного миллиона снарядов калибра 155 мм.