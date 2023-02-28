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Военное обозрение

Минобороны Польши подписало контракт на поставку партии отечественных штурмовых винтовок GROT

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Источник изображения: topwar.ru

Министерство обороны Польши подписало новый контракт на поставку отечественных штурмовых винтовок GROT. Об этом сообщает пресс-служба польского военного ведомства.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак подписал дополнение к контракту 2020 года, тем самым увеличив закупки штурмовой винтовки GROT в интересах польской армии. Пока нет информации, намерено ли польское Минобороны передавать часть винтовок ВСУ, но заявляется, что в руках украинских военных данные автоматы показали себя "эффективным оружием".

Они зарекомендовали себя на войне. В руках украинцев они являются эффективным оружием

- заявил Блащак.

Всего в рамках контракта польская армия в период до конца 2026 года должна получить почти 88 тыс. винтовок GROT C16 FB-A2 калибра 5,56×45 мм. Общий объем заказа составляет 184 тысячи единиц оружия. Кроме того, польское Минобороны закупает снайперские винтовки калибра 7,62х51 мм MSBS-7,62N для замены в войсках оставшиеся с советского времени снайперский винтовки СВД.

Польская штурмовая винтовка GROT создавалась изначально как оружие для подразделений территориальной обороны. Впервые появилась на вооружении в 2017 году. На сегодняшний день Войско Польское получило всего 17 тысяч автоматов GROT, призванных заменить в войсках стрелковое оружие, созданное под натовский патрон на основе советского автомата Калашникова.

В 2021 году автомат GROT попал в скандал. Как оказалось, качество выпускаемого оружия желает лучшего, а сама винтовка оказалась очень капризной. Автомат крайне ненадежен из-за множества технологических дефектов, может спонтанно прекращать стрелять и даже разваливается. GROT очень чувствителен к влаге и пыли, что также критически сказывается на его работоспособности. Позднее разработчики из Fabryka Broni "Łucznik" заявили об исправлении всех "недостатков".

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