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ТАСС

Нуланд сообщила о сомнениях части республиканцев и демократов относительно помощи Киеву

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Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд
Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.
Источник изображения: Alex Wong/ Getty Images

При этом заместитель госсекретаря США заверила, что американцы в целом поддерживают курс вашингтонской администрации по России и Украине

ВАШИНГТОН, 27 февраля. /ТАСС/. Некоторые представители партий республиканцев и демократов начали ставить под вопрос целесообразность дальнейшего выделения властями США помощи Украине в прежних объемах. Об этом заявила в понедельник заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд на конференции в Вашингтоне, организованной американской Торговой палатой.

"США выделили больше $30 млрд на цели, касающиеся безопасности, экономического развития и гуманитарной ситуации на Украине. Это невозможно сделать без подавляющей поддержки обеих партий в Конгрессе", - подчеркнула она, отвечая на вопрос об отношении администрации США к тому, что среди республиканцев есть законодатели, выступающие за сокращение поддержки Киева. Нуланд признала, что "в обеих партиях по краям люди начинают сомневаться".

Вместе с тем заместитель госсекретаря США заверила, что американцы в целом поддерживают курс вашингтонской администрации по России и Украине. По мнению Нуланд, "американцы понимают, каковы ставки".

Агентство Reuters на прошлой неделе представило результаты социологических опросов, проведенных им ранее совместно со службой Ipsos. Согласно этим данным, среди американцев сократилась поддержка предоставления военной помощи Украине. В апреле 2022 года за это выступали 73% опрошенных. К началу текущего месяца данный показатель уменьшился до 58%. Эти оценки были основаны на социологическом исследовании с участием 4 тыс. жителей США. 

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