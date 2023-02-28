Украина обернется для США вторым Афганистаном

TAC: Украина грозит стать для США вторым Афганистаном

США проиграют на Украине во многих отношениях, считает автор статьи в TAC. Он советует Вашингтону вспомнить афганский опыт — и чем все закончилось с точки зрения коррупции, расползания оружия и вывода войск.

Питер ван Бурен

Тем, кто проводит параллели с советско-афганским конфликтом, следует помнить, что произошло в следующей серии.

В Вашингтоне думают примерно так: ценой дешевых украинских жизней и за счет какой-то суммы в американских долларах Запад может покончить со стратегической угрозой для США, которую представляет собой Путин. Американцы в этом конфликте не гибнут. Это не Ирак и не Афганистан периода 2001-2021 годов. Это постмодерн, нечто совершенно новое, чистая война великих держав, этакая капельная живопись Джексона Поллока, когда кистью не надо касаться полотна. Таким способом можно многого добиться во внешней политике, тратя при этом очень мало. И почему мы раньше не додумались?

Вообще-то, додумались. Но в прошлом это не работало. Добро пожаловать в новый Афганистан, где США играют роль Америки, а порой и роль Советского Союза.

На первый взгляд, все кажется очень знакомым. Россия вводит войска в соседнюю страну, которая вроде бы занималась своими делами, а в чужие не лезла. Цели у России такие: расширить свои границы перед лицом западного посягательства с одной стороны, и добиться мирового господства с другой. Поначалу Россия добивается успехов на поле боя, но потом терпит неудачи. США видят в этом хорошую возможность обескровить русских за счет чужой живой силы. "Мы будем сражаться до последнего афганца" — таков был лозунг дня.

ЦРУ через своего змееподобного союзника, Пакистан, наводняет Афганистан деньгами и оружием. Средства другие, но результат тот же самый: поставить достаточно оружия, чтобы связать лапы русскому медведю и обескровить его. Но не убивать, ни в коем случае. И не заканчивать эту войну, которая приносит такие дивиденды: много мертвых русских и ни одного мертвого американца. (Ну ладно, несколько погибло. Но это расходный материал внешней политики, боевики и спецназ ЦРУ, так что считать их нет никакой нужды.) И один парадоксальный исторический бонус: в Афганистане в 1980-е годы и на Украине часть потраченных денег — саудовские. Параллели не просматриваются?

Оставим в стороне большие различия, которые поначалу позволяли добиваться успехов в Афганистане. Главное среди них — длинные российские пути снабжения. Давайте вместо этого посмотрим, что было после тех первых опьяняющих своими победами дней.

Страны НАТО направили в Афганистан очень мало войск и боевой техники. А вот для Украины США сделали все, что только могли, чтобы она выглядела как натовская выставка вооружений. Предположительно, Вашингтон заявил о поддержке Украины, чтобы сохранить и усилить НАТО, пусть даже эта страна не входит в Североатлантический альянс. Но чтобы и Германия оказалась на обочине этой войны, Вашингтон (якобы) организовал тайную диверсию на важнейшем объекте гражданской инфраструктуры этой страны, что будет иметь длительные негативные последствия для немецкой экономики.

Такое предположение, а также нескрываемое отношение Америки к странам НАТО как к удобным складам оружия и не более того, свидетельствует, что после украинского кризиса военный блок будет надломлен. А еще в связи с этим возникает вопрос. Если на кону будущее Европы, то почему наибольшую озабоченность выражает Вашингтон, а не Берлин, Брюссель или Париж?

Как и с Афганистаном, в данном случае есть сомнения, что мы, американцы, сумеем уйти. Здесь применимо известное правило Колина Пауэлла о глиняной посуде: сломал — покупай. Украина была безнадежной развалиной на грани краха еще до начала российской военной операции, во многом из-за вмешательства Запада в ее внутренние дела.

Комик и телепродюсер, а ныне президент Владимир Зеленский, которого Запад изображает как некую помесь Черчилля и Боно, обрел популярность благодаря своему имиджу борца с истэблишментом и обещаниям побороть коррупцию и поднять экономику. Он одержал победу на украинских президентских выборах в 2019 году. Этому предшествовала украинская революция Евромайдана, начавшаяся в конце 2013 года как серия протестов против решения тогдашнего президента Виктора Януковича отказаться от соглашения об ассоциации с Евросоюзом и вместо этого укрепить связи с Россией.

Протесты разрастались и усиливались. Демонстранты заняли центральную площадь Киева Майдан Незалежности, потребовав отставки Януковича и проведения новых выборов. В феврале 2014 года ситуация обострилась, когда силы безопасности Януковича попытались разогнать протестующих. Начались столкновения, десятки людей погибли. Янукович бежал из страны, и там было сформировано новое правительство. Из-за революции усилилась напряженность в отношениях с Россией, которая впоследствии аннексировала Крым и поддержала сепаратистов на востоке Украины.

Все эти проблемы никуда не денутся, даже если российская армия отойдет на рубежи, которые занимала до начала военной операции. Представления о том, что это не более чем захват территорий, осуществленный Путиным и Россией, легковесны и неглубоки.

Что остается? Обеспокоенность по поводу коррупции на Украине и роль Америки в решении этой проблемы. Хотя США оказывают Киеву существенную финансовую помощь, там периодически появляются сообщения о коррупции и нецелевом расходовании средств. Кое-кто утверждает, что Соединенные Штаты недостаточно активно решают эти проблемы и фактически закрывают на них глаза, чтобы ничто не мешало их стратегическим интересам в этом регионе. Америка не впервые передает почти неограниченное количество оружия и денег развивающимся странам, и в этом вопросе у нее не очень хорошая репутация, связанная с коррупцией. Мы видели это в Афганистане со времен Буша и дальше. Коррупция там только усиливалась.

В Афганистане самые большие опасения были связаны с расползанием оружия, с тем, что оно попадет с поля боя не в те руки. По Украине тоже бродит огромное количество бесхозного оружия, будь то ящик с автоматами или новейший зенитно-ракетный комплекс. В Афганистане больше всего боялись за ракеты "Стингер", которые могли попасть в руки к террористам. Этими ракетами можно сбивать самые современные самолеты. С того времени Соединенные Штаты охотятся за этими ракетами по самым разным незаконным рынкам оружия.

На Украине все гораздо хуже. Самые современные американские ЗРК применяются в борьбе с российской авиацией и иранскими дронами. Сколько готовы заплатить эти страны за данные телеметрии при поражении цели, а уж тем более за реальный образец такой системы, чтобы скопировать его и создать против него соответствующие программы? Нет никаких сомнений, что российские, китайские, иранские и прочие разведчики разъезжают по Украине с набитыми деньгами чемоданами, пытаясь купить все, что только можно. Таковы издержки войны.

Трудно поверить и в то, что итогом конфликта станет падение Путина. В этом случае нужна другая стратегия: воевать не до последнего афганца/украинца, а воевать до последнего русского. В соответствии с таким планом, смерть последнего русского каким-то образом приведет к свержению Путина. Но кто его будет свергать? Променять Путина на правительство во главе с военными — какой от этого прок? Помните, что случилось, когда Россия в последний раз прошла через радикальную смену власти? Мы получили Путина. А в Афганистане мы снова получили талибов*.

История свидетельствует о том, что США во многом проиграют на Украине. А если "победят", надо задуматься о том, кто будет после Путина, и почему нам кажется, что этот человек будет более приемлем для Америки. Как сказал один обозреватель, это очень рискованная игра.

* Движение "Талибан" находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.