Космонавты на МКС приступили к эксперименту по созданию напитка-пробиотика

Полученный в космосе напиток будет доставлен на Землю

МКС, 27 февраля. /ТАСС/. Российские члены экипажа Международной космической станции (МКС) начали выполнять эксперимент "Пробиовит", который подразумевает создание напитка-пробиотика в космосе, передает в понедельник спецкор ТАСС, космонавт Роскосмоса Дмитрий Петелин.

По его словам, на корабле "Союз МС-23" на станцию был доставлен контейнер и две помещенные в него емкости: одна из них с сухой смесью и питательной средой, вторая - для воды. Сейчас порошок экспонируется в условиях радиационного фона и пониженной гравитации. Перед посадкой сухие ингредиенты и воду смешают и поместят в термостат. Полученный в космосе напиток будет доставлен на Землю. "Мы просили провести дегустацию, но, к сожалению, пробовать на борту МКС не будем", - рассказал Петелин.

Предполагается, что в будущем космонавты во время экспедиций в дальний космос смогут принимать такой напиток для профилактики дисбактериоза.

17 ноября 2021 года ТАСС и Роскосмос подписали меморандум о сотрудничестве, в соответствии с которым на МКС был открыт корпункт агентства. Первым специальным корреспондентом ТАСС стал космонавт Александр Мисуркин. Его полет продлился 12 суток. Вторым спецкором агентства стал космонавт Олег Артемьев. Сейчас в корпункте ТАСС на МКС работает Петелин.