Экс-командир Иностранного легиона во Франции: танки Зеленскому не помогут

Экс-командир Иностранного легиона Дари раскритиковал западную военную помощь Украине

Танки были "козырем" раньше, когда они атаковали внезапно. Сегодня же прифронтовая зона "прозрачна" из-за дронов и спутников. А значит, поставленные на Украину западные танки вряд ли изменят картину боя на полях сражений, пишет французский генерал Бруно Дари в статье Le Figaro.

Решение о поставке боевых танков Украине, к сожалению, не позволит ей победить российскую армию, считает бывший командующий Иностранного легиона. Как военный он обеспокоен расширением конфликта.

Недавно несколько западных стран приняли решение о поставке танков на Украину, чтобы выравнять баланс сил. Задача ставилась амбициозная: помочь президенту Зеленскому вернуть утраченные территории! Однако уже сейчас можно утверждать, что это подкрепление, вместо того, чтобы привести к ослаблению и смягчению этого конфликта, только усилит его интенсивность. Следует также опасаться, что следующим шагом Зеленского, уже объявленным во время его европейского турне, станет требование поставки ракет большой дальности. Зеленский наверняка будет утверждать, что именно этих ракет ему не хватает для нанесения тех ударов по объектам на территории России, которые уж точно заставят президента Путина сесть за стол переговоров.

Военная история двадцатого века показывает: танки приносят существенное преимущество только тогда, когда они появляются быстро, внезапно и в больших количествах. Так это было в 1940 году с немецкими танками, внезапно обошедшими нашу оборонительную линию Мажино по бельгийской территории. Так было во время "шестидневной войны", когда аналогичный успех со внезапностью повторили израильские танки. А вот когда противник "ожидал" прохода чужих танков, как это произошло с немецкими танками под Курском, дело заканчивалось гибелью тысяч танковых экипажей.

Сегодня 200 или 300 поставленных Украине танков не смогут коренным образом изменить соотношение сил. С одной стороны, очевидно, что россияне не теряли времени и установили средства противотанковой борьбы на нынешней линии разделения. Они наверняка готовы к отражению любой контратаки после того, как завоевали всю Луганскую и почти всю Донецкую республики! Более того, сегодня поле боя становится "прозрачным" благодаря масштабному применению беспилотников, спутниковым снимкам и средствами радиоэлектронной борьбы. Танки не смогут подойти незаметно, а это значит, что любая атака будет предотвращена до ее начала.

Президент Зеленский не ошибся, запросив боевые самолеты и ракеты большей дальности для помощи танкам. Но эти системы вооружения не изменят соотношение сил, как и боевые танки. Зато появляется реальная опасность того, что конфликт распространится за пределы Украины. Ведь украинская сторона наверняка все чаще будет использовать авиабазы за пределами самой Украины. Цель — избежать удара сверхскоростными российскими ракетами. А россияне все чаще будут использовать удаленные аэродромы в глубине России, чтобы избежать ударов ракетами большой дальности, поставленных Украине, по целям на территории России.

Подливают масла в огонь и наши политики: госпожа мэр Парижа, заявив, что российские атлеты не должны участвовать в Олимпийских играх 2024 года в её городе, как бы распространяет военный конфликт на спортивную сферу. Так кто-то искусно расширяет пропасть между антагонистами...

Очевидно, что решение конфликта — не в завозе все новых вооружений и бронетанковых соединений на Украину. Решение в чем-то другом. А пока будем надеяться, что какая-то несчастная случайность типа сараевского убийства 1914 года не утянут нас в пропасть, куда на самом деле никто не хочет валиться.

Бруно Дари (Bruno Dary)

Комментарии читателей:

Malvik2

Хоть один здравомыслящий генерал... Понятно, что конфликт не должен приобретать всеобщий характер, а отправка ракет большой дальности или самолетов ни к чему не приведет. Для будущего наших детей это неприемлемо. Украина должна уступить две автономные республики, которые в любом случае были русскоязычными, а Россия должна пообещать никогда больше не нарушать территориальную целостность остальной Украины под страхом немедленной реакции со стороны НАТО. Надо прекратить эту эскалацию, неужели мы хотим всеобщего ядерного конфликта через 3-4 года?! Этого нельзя допустить.

Dedale

Директор ЦРУ сообщает о поставках китайского оружия в Россию. 50 или 60 танков не изменят баланс сил, так что Украина доживает свои последние месяцы. Россия победит, и тем лучше для Запада, который должен будет выучить этот урок. С международной арены исчезнут стервятники типа фон дер Ляйен и Борреля. А что касается бедных украинцев, козлов отпущения этой войны, то те, кто останется на родине, будут страдать. Но не намного больше выиграют и те, кто уедет. Им придется убирать за нами мусор еще лет 20 лет, прежде чем их дети не ассимилируются и не начнут давать родителям деньги.

araucaria luxurians

Получен громкий и четкий сигнал: для Украины все предрешено, и лучше будет, если мы прекратим тратить наши деньги! Хорошая доза хладнокровного реализма приводит в порядок мысли большинства людей. Хватит жеманной сентиментальности и антирусского бреда.

PAUL NITSCHMANN

Генерал Дари, как и любой политик, говорит, но ничего по делу. Если вы так образованы в военном отношении, предложите решение вместо того, чтобы говорить, что не так.

lolo075

Нет необходимости увеличивать оборонный бюджет. В случае войны наши генералы сложат оружие задолго до того, как мы успеем применить наше новое вооружение...

Pampelonne

Все европейские высокопоставленные военные того же мнения, что и он, но не показывают вида, говоря обратное. Все хорошо прекрасная маркиза!

mitsu hirato

Это хорошая сделка для европейских армий, которые сдадут свою старую технику взамен на новую, и отличная новость для США, которые продадут им свое барахло в качестве заменывое. Это печальная новость для славян, которые будут убивать друг друга еще несколько месяцев, и плохая новость для европейских народов, которые будут субсидировать эту трагедию, выплачивая высокие налоги и разоряя себя.

Lohengrin

Я читал, что один Leclerc должен быть полностью отремонтирован после того, как проработал несколько десятков часов или прошел пару десятков километров. Думаю, то же самое касается и прочих западных танков. Не уверен, что украинцам нужно стрелять во время обкатки и другой техники...

GARANCE

Так какой же смысл в наших поставках тяжелой техники, если они способствуют лишь продолжению и углублению конфликта? Почему бы сразу не сесть за стол переговоров, чтобы избежать новых жертв?

Le Forgeron

И что же предлагает этот генерал? Чтобы украинцы подняли руки и сдались? А потом и французы? Как хорошо, что этот человек ушел в отставку.

Об авторе: Генерал Бруно Дари является председателем Комитета Пламени под Триумфальной Аркой — ассоциации, которая отвечает за поддержание памяти Неизвестного солдата во Франции. Он имеет звание генерала армии и в прошлом являлся командующим Иностранного Легиона.