Колонна "Ярсов" выдвинулась в Подмосковье из Ивановской области для подготовки к параду

Подготовка к параду на Красной площади в Тейковском ракетном соединении проходила в январе и феврале

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Колонна подвижных грунтовых ракетных комплексов "Ярс" Тейковского ракетного соединения выдвинулась из Ивановской области в Подмосковье для подготовки к участию в параде на Красной площади в Москве. Об этом в понедельник сообщается на сайте Минобороны России.

"Сегодня механизированная колонна пусковых установок подвижных грунтовых ракетных комплексов "Ярс" приступила к совершению марша из пункта постоянной дислокации - Тейково Ивановской области. Маршрут колонны проходит по федеральной трассе М7", - говорится в сообщении.

Как добавили в военном ведомстве, в январе и феврале при подготовке к параду на Красной площади в соединении прошли подготовка и контрольные занятия с личным составом парадного расчета РВСН. После приема зачетов по специальной подготовке и вождению на автодроме пусковых установок "Ярс" в колонне комиссия командования РВСН и Владимирского ракетного объединения приняла решение о допуске военнослужащих для участия в подготовке к параду.

В Минобороны отметили, что личный состав и техника Тейковского ракетного соединения принимает участие в военных парадах на Красной площади в Москве с 2008 года.

PC-24 "Ярс" - российский стратегический ракетный комплекс с твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой. Разработан Московским институтом теплотехники под руководством академика РАН Юрия Соломонова. Является модификацией ракеты комплекса "Тополь-М".