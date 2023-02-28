Войти
ТАСС

Балтфлот провел учения ракетных комплексов "Искандер" по нанесению групповых ударов

337
0
+1
Пуск баллистической ракеты ОТРК "Искандер-М"
Пуск баллистической ракеты ОТРК "Искандер-М".
Источник изображения: © РИА Новости / Стрингер

Ракетчики выполнили электронные пуски по мишеням, имитирующим пусковые установки ракетных комплексов, аэродромы, защищенные объекты и командные пункты условного противника

КАЛИНИНГРАД, 27 февраля. /ТАСС/. Расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) "Искандер" ракетного соединения Балтийского флота провели учения по нанесению одиночных и групповых ракетных ударов по важным объектам "противника", сообщила в понедельник пресс-служба флота.

"В рамках учения ракетчики выполнили скрытное выдвижение в назначенный позиционный район, где, оборудовав стартовые позиции, выполнили электронные одиночные и групповые пуски по мишеням, имитирующим пусковые установки ракетных комплексов, аэродромы, защищенные объекты и командные пункты условного противника", - рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что на учениях командованием соединения из подвижных командных пунктов отрабатывались вопросы скрытого управления подразделениями, кроме этого боевые расчеты ракетчиков действовали в условиях имитации радиационного и химического заражения местности. Ракетчики также отразили нападение диверсионно-разведывательных групп условного противника. Для этого был задействован беспилотный летательный аппарат, с помощью которого производилась разведка местности для смены позиций и выявления скрытых диверсионных групп условного противника.

"К участию в учебных мероприятиях было привлечено около 50 военнослужащих, задействовано порядка 10 единиц военной и специальной техники", - уточнила пресс-служба флота.

Оперативно-тактические мобильные ракетные комплексы "Искандер-М" предназначены для уничтожения на расстоянии до 500 км ракетных комплексов и реактивных систем залпового огня, дальнобойной артиллерии, командных пунктов и узлов связи, а также самолетов, вертолетов на аэродроме. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Искандер
Проекты
БФ
Военные учения
ЯО
Похожие новости
16.02.2021
Осло принимает американских "стратегов". Зачем норвежцам риски третьей мировой
08.06.2020
Polskie Radio (Польша): некоторые вооружения Путина представляют опасность для самих россиян
29.05.2020
Россия возмущена: Польша заплатит за свое проамериканское поведение (Феникс, Китай)
12.07.2019
Под Калининградом Балтфлот проверил боеготовность "Искандеров"
29.03.2017
Россия против НАТО (iDNES.cz, Чехия)
18.12.2014
Российское ядерное оружие приближается к НАТО
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.02 10:53
  • 45541
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 28.02 08:45
  • 2
Источники сообщили о переподчинении войсковой ПВО Сухопутных войск ВКС России
  • 28.02 06:29
  • 5
Этот российский "бронированный воин" не оставит Америке шансов
  • 28.02 04:22
  • 9
Вертолет Ка-226Т на выставке в Абу-Даби назвали самым неожиданным экспонатом
  • 28.02 03:54
  • 3
Президент "Калашникова" заявил, что винтовка СПЧ позволяет не раскрывать позицию снайпера
  • 28.02 01:16
  • 1
Алексей Рахманов: самая оптимальная анаэробная установка – атомный реактор
  • 28.02 00:36
  • 1
Медведев: Россия не только расширила выпуск своего оружия, но и неплохо изучила вражеское
  • 27.02 22:43
  • 6
Российские десантники используют квадроциклы для обстрела противника
  • 27.02 22:27
  • 3
Путин: производство вооружений наращивается, войска будут быстро насыщаться техникой
  • 27.02 20:07
  • 2
«Российское командование совершило грубые ошибки»: польский генерал оценил ход и перспективы спецоперации ВС РФ
  • 27.02 20:07
  • 2
Ковальчук: СВО способствует консолидации научно-технологического пространства страны
  • 27.02 00:35
  • 247
СМИ: российский "Терминатор" может стать новым этапом эволюции бронемашин
  • 26.02 22:39
  • 2
"Залог нашей победы". Путин о единстве россиян и укреплении ядерной триады
  • 26.02 22:38
  • 3
Шойгу рассказал об особом значении Дня защитника Отечества
  • 26.02 21:54
  • 1
В "Калашникове" обсуждают новейшие системы поражения для экипировки "Легионер"