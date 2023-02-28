Балтфлот провел учения ракетных комплексов "Искандер" по нанесению групповых ударов

Ракетчики выполнили электронные пуски по мишеням, имитирующим пусковые установки ракетных комплексов, аэродромы, защищенные объекты и командные пункты условного противника

КАЛИНИНГРАД, 27 февраля. /ТАСС/. Расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) "Искандер" ракетного соединения Балтийского флота провели учения по нанесению одиночных и групповых ракетных ударов по важным объектам "противника", сообщила в понедельник пресс-служба флота.

"В рамках учения ракетчики выполнили скрытное выдвижение в назначенный позиционный район, где, оборудовав стартовые позиции, выполнили электронные одиночные и групповые пуски по мишеням, имитирующим пусковые установки ракетных комплексов, аэродромы, защищенные объекты и командные пункты условного противника", - рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что на учениях командованием соединения из подвижных командных пунктов отрабатывались вопросы скрытого управления подразделениями, кроме этого боевые расчеты ракетчиков действовали в условиях имитации радиационного и химического заражения местности. Ракетчики также отразили нападение диверсионно-разведывательных групп условного противника. Для этого был задействован беспилотный летательный аппарат, с помощью которого производилась разведка местности для смены позиций и выявления скрытых диверсионных групп условного противника.

"К участию в учебных мероприятиях было привлечено около 50 военнослужащих, задействовано порядка 10 единиц военной и специальной техники", - уточнила пресс-служба флота.

Оперативно-тактические мобильные ракетные комплексы "Искандер-М" предназначены для уничтожения на расстоянии до 500 км ракетных комплексов и реактивных систем залпового огня, дальнобойной артиллерии, командных пунктов и узлов связи, а также самолетов, вертолетов на аэродроме.