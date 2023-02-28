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«Росатом» приступил к тестированию отечественного ПК «Бобер» на процессоре «Байкал»

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Источник изображения: topwar.ru

В связи с напряженной геополитической обстановкой и санкционной политикой Запада, российские компании начинают переходить на отечественную электронику. Подобный подход не только подстегнет российских производителей, но и обеспечит дополнительную безопасность критически важных данных.

Как стало известно, «Росэнергоатом» (энергетический дивизион «Росатома») приступил к тестированию отечественного ПК «Бобер» на процессоре «Байкал». На данный момент компания закупила «пробную» партию аппаратов, но в будущем планирует полностью перейти на данные устройства, сообщают в пресс-службе «Росэнергоатома».

Напомним, что выпуском персональных компьютеров «Бобер» занимается российская компания Delta Computers. Аппарат функционирует на отечественном процессоре «Байкал-М», разработанном на базе архитектуры ARM. Чип создан по 28-нанометровому техпроцессу и имеет 8 ядер до 1,5 ГГц.

На сайте производителя указано, что корпус системного блока выпускается в формате мини. Конфигурация ПК зависит от потребностей заказчика. Производитель заявляет поддержку до 64 Гб ОЗУ DDR4 и до 16 Тб физической памяти SSD + HDD. Также на сайте говорится о возможности подключения низкопрофильных видеокарт через разъем PCIe 3.0х8.

Источник изображения: topwar.ru

На корпусе есть практически все часто используемые разъемы, включая 6 USB: 2 поколения 3.0 и еще 4 – 2.0, а также HDMI.

Функционирует вышеупомянутая сборка на операционных системах от компаний Base Alt и «АСТРА».

Со слов главы департамента управления IТ-проектами и интеграцией «Росэнергоатома» Олега Шальнова, переход компании на компьютеры, функционирующие на отечественных чипах, являются крайне важным шагом, который обеспечит технологическую независимость для такой важной отрасли, как атомная энергетика.

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