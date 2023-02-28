Посол Украины: Киев недоволен сроками установки израильской системы оповещения об атаке

Евгений Корнийчук в очередной раз выразил мнение, что Израиль должен пересмотреть свою позицию в отношении Украины и начать поставлять ей "по крайней мере защитное вооружение"

ТЕЛЬ-АВИВ, 27 февраля. /ТАСС/. Украинская сторона недовольна затянувшимися сроками развертывания гражданской системы оповещения о воздушных атаках, которую обещал помочь создать Израиль. Об этом заявил посол Украины в еврейском государстве Евгений Корнийчук в интервью газете The Times of Israel, опубликованном в понедельник.

Как отмечает издание, ранее в феврале министр иностранных дел Израиля Эли Коэн в ходе визита в Киев подтвердил, что Израиль поможет Украине с созданием такой системы, и сообщил, что она может быть развернута в течение четырех месяцев. В свою очередь Корнийчук считает такие сроки неудовлетворительными.

"Послушайте, у нас сейчас идет жестокая война. Мы публично говорим об этом [создании системы оповещения] уже шесть месяцев. Это не что-то такое, о чем мы говорим секретно. Нам было обещано, что мы получим ее, но пока этого нет", - сказал украинский дипломат.

Он также в очередной раз выразил мнение, что Израиль должен пересмотреть свою позицию в отношении Украины и начать поставлять ей "по крайней мере защитное вооружение". "Мы понимаем, что у Израиля сейчас не так много [вооружения] на складах, но война не закончится, к сожалению, завтра. Это все на долгий срок, и если мы, наконец, договоримся и начнем получать израильскую оборонительную технику через три, шесть, девять месяцев, это будет хорошо", - полагает Корнийчук.

Содействие в разработке гражданской системы оповещения о ракетных ударах обещало оказать Киеву и предыдущее правительство Израиля во главе с Яиром Лапидом, сложившее полномочия в конце 2022 года. В октябре занимавший на тот момент пост министра обороны страны Бени Ганц, отвергая очередной запрос Киева на оказание военной помощи, заявил, что еврейское государство готово поставлять Украине невоенные защитные средства, а также может оказать украинским специалистам содействие в разработке новой гражданской системы раннего оповещения о воздушной атаке, используя свой богатый опыт в этой сфере.

Новое правительство страны во главе с Биньямином Нетаньяху, сформированное в конце декабря 2022 года, подтвердило, что продолжит оказывать Украине невоенную помощь. 16 февраля Киев посетил глава израильского МИД Эли Коэн. Это был первый визит израильского чиновника высокого ранга на Украину с момента начала в этой стране боевых действий. Министр встретился там с украинским коллегой Дмитрием Кулебой и президентом страны Владимиром Зеленским, пообещав им продолжать оказывать гуманитарную помощь.