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Лукашенко рассказал о разработке белорусского ЗРК

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Транспортно-заряжающая машина для ЗРК
Транспортно-заряжающая машина для ЗРК.
Источник изображения: Sputnik / Сергей Мамонтов

Белоруссия завершает разработку собственного зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) и ракет к нему. Об этом президент республики Александр Лукашенко заявил в ходе совещания по вопросам финансирования закупок продукции военного назначения, передает «Sputnik Беларусь».

По его словам, завершается разработка ЗРК средней дальности и зенитной ракеты к нему. Также в Белоруссии создали роботизированный комплекс, который сочетает в себе средства обнаружения и поражения воздушных целей.

«Надеюсь, что в этом году премьер-министр и руководитель ВПК нас порадуют в этом плане», — сказал Лукашенко.

Президент отметил, что в прошлом году Вооруженные силы республики получили более 500 единиц новых образцов вооружения и военной техники от своих производителей.

Ранее в феврале первый замначальника вооружения Вооруженных сил Белоруссии Андрей Федин сообщил, что модернизированный танк Т-72БМ2 планируют принять на вооружение в 2023 году.

В декабре 2022 года Лукашенко заявил, что на боевое дежурство в Белоруссии поставили зенитную ракетную систему С-400 и ракетный комплекс «Искандер», которые передала Россия.

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  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Россия
Продукция
Искандер
С-400 Триумф
Т-72
Проекты
РТК
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