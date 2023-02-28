При возрождении производства ПЗРК Stinger США столкнулись с отсутствием комплектующих

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Арсеналы американской армии значительно оскудели в результате массовых поставок вооружений киевскому режиму, который получил, в частности, 1600 ПЗРК. В связи с этим ещё в мае 2022 года был заключен контракт, предусматривающий изготовление новых партий Stinger (всего 1300 ЗУР), однако восстановление их производства столкнулось со значительными трудностями.

Как указывается в издании IHS Jane's, правительственный заказ предусматривает наращивание темпов поставок ПЗРК к 2025 году – с 40 зенитных ракет до 60, выпускаемых ежемесячно.

Однако, чтобы это произошло, необходимо воссоздать способность к выпуску ключевого элемента [инфракрасной] головки самонаведения – двухдиапазонного детектора (Dual Detector Assembly), поскольку он больше не производится. Сама конструкция детектора также должна быть переработана и изменена, потому что определённые её элементы больше не доступны

- говорится в публикации [имеется в виду фотодетектор, отвечающий за преобразование обнаруженного теплового следа цели в электрический сигнал для активации системы].

Как отмечается, ПЗРК не выпускались для армии США уже почти 20 лет. Производство для иностранных пользователей (таких как Финляндия и Тайвань) продолжалось лишь в ограниченном количестве. Переходу к массовому изготовлению Stinger мешает отсутствие целого ряда мощностей, которые успели исчезнуть за эти годы, а вместе с ними исчезли и комплектующие.

Чтобы выполнить заказ в полном объёме, США должны воссоздать производство ключевых компонентов зенитных комплексов и даже перепроектировать их

- сообщается в издании.

Минобороны США