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Украина не прекратит "смертоносные провокации" в Черном море

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Корабли Черноморского флота
Корабли Черноморского флота.
Источник изображения: © РИА Новости Алексей Дружинин

dikGAZETE: Украина представляет угрозу безопасности всех черноморских стран

Украина вторгается в территориальные воды России и закладывает мины в Черном море, ставя под угрозу безопасность Румынии, Болгарии и Турции, пишет dikGAZETE. Причем эти действия поддерживает Запад. Подобная агрессия не закончится, уверен автор статьи.

Эрхан Алтыпармак

С начала спецоперации напряженность в Черном море достигла апогея. На самом деле угроза безопасности в регионе возникла с тех пор, как Украина вошла в фарватер западных стран.

После того как Украина начала сотрудничать с НАТО, у берегов Крыма и в западной части Черного моря стали проводиться военные учения альянса. Эти маневры были направлены непосредственно против безопасности России, которая позиционировалась как враг и все время была мишенью Атлантики.

Также возникли угрозы присутствию России в Азовском море. Так, Украина не преминула направить свои военные корабли в Керченский пролив.

Россия перехватила и отконвоировала украинские корабли и арестовала членов экипажей. Позже она согласилась вернуть украинских военных, так как единственным желанием Москвы было процветание региона.

Но, постоянно сталкиваясь с провокациями, Россия 24 февраля 2022 года начала военную операцию на востоке Украины. Целью этих действий было обеспечение защиты населения Донбасса, которое подверглось фашистскому гнету со стороны киевского режима, а также поддержание собственной безопасности. Тем не менее Украина не отказалась от провокаций и разместила запрещенные мины в Черном море.

Эта мера, предпринятая против российских боевых кораблей, была отнюдь не безобидной. Действия Украины стали угрозой не только для России. Они также поставили под угрозу безопасность Румынии, Болгарии и Турции.

Напомним, предупреждение России об украинских минах нашло отклик не сразу. В то время как многие страны проигнорировали эти предупреждения, запрещенные мины начали взрываться в Черном море, недалеко от Босфора. С этого момента стало понятно, что Украина представляет опасность.

Однако Москва, которая по-прежнему не хотела эскалации напряженности в регионе, одобрила зерновое соглашение при посредничестве Анкары.

Прошел год с момента начала СВО на Украине.

Со стороны Киева последовали новые провокационные шаги. Он собрался обвинить Москву в распространении радиоактивных веществ, доставленных на самом деле из европейских стран. То есть так он хотел создать крупную экологическую катастрофу на юге Украины.

В это невозможно поверить!

Министерство обороны России сразу же разоблачило готовящуюся при поддержке Запада провокацию киевского режима.

Я не знаю, была ли какая-либо реакция США или Европы на те шаги, которые Украина ранее совершала, кроме молчания. Но думаю, что в ответ на это они тоже промолчат.

Тем не менее причерноморские страны должны выступить против такой провокации и донести до мировой общественности свое беспокойство относительно киевского режима.

Потому что Украина не прекратит свои смертоносные провокации.

Автор: Эрхан Алтыпармак (Erhan Altıparmak)

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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