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Военное обозрение

Директор ЦРУ назвал «тревожным» развитие российско-иранских отношений

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Источник изображения: topwar.ru

Директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что стремительное развитие союза между Россией и Ираном вызывает тревогу у Запада.

Бернс отметил, что по данным американской разведки, Россия предлагает Ирану содействие в осуществлении ракетной программы, а также рассматривает возможность предоставления Ирану истребителей в обмен на военную помощь в спецоперации на Украине.

В эфире американского телеканала CBS Бернс заявил, что в его ведомстве осведомлены о том, что иранские власти предоставили российской армии сотни ударных беспилотников, а также боеприпасы для артиллерийских систем и танков.

Ранее директор ЦРУ заявил, что власти США убеждены, что китайское правительство также рассматривает возможность поставок России летальных вооружений, однако окончательное решение по этому вопросу еще не принято.

Бернс также выразил надежду на то, что китайские власти не пойдут на подобный шаг, чтобы избежать рисков утратить существующие в настоящее время тесные связи с Евросоюзом и США.

Ранее сообщалось, что Иран не продавал России свои беспилотники, однако предоставил технологии изготовления ударных беспилотников "Герань-2". По данным ряда источников, на территории России есть производства, на которых изготавливаются боевые БПЛА.

Изготовленные по иранским технологиям беспилотники отличаются низкой стоимостью, составляющей около 800 долларов, что позволяет их массовое использование для разрядки и выявления позиций ПВО противника.

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Страны
Иран
Россия
США
Украина
Проекты
БПЛА
Евросоюз
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