Кремль с вниманием относится к плану Китая по украинскому урегулированию

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что детали плана должны стать предметом тщательного анализа и учета

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Кремль с большим вниманием относится к плану Китая по мирному урегулированию конфликта на Украине, его детали должны стать предметом тщательного анализа и учета. Об этом заявил в понедельник в общении с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Любые попытки выработать план, который будет способствовать переводу конфликта в мирное русло, заслуживает внимания. С таким большим вниманием мы относимся и к плану наших китайских друзей", - сказал он.

Отвечая на вопрос о деталях плана, Песков отметил, что они "должны быть предметом тщательного анализа, учета интересов сторон самых разных". "Это очень напряженный процесс", - подчеркнул представитель Кремля.

В прошлую пятницу МИД КНР опубликовал документ с изложением позиции по политическому урегулированию кризиса на Украине. Он включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, соблюдению законных интересов всех стран в области безопасности, урегулированию гуманитарного кризиса на Украине, обмену военнопленными между Москвой и Киевом, а также к отказу от введения односторонних санкций без соответствующего решения Совета Безопасности ООН.

В опубликованном документе Китай назвал диалог и переговоры "единственным путем для урегулирования кризиса на Украине" и призвал все стороны поддерживать Москву и Киев в "движении навстречу друг другу", а также в скорейшем возобновлении прямого диалога. Подчеркивается, что мировое сообщество должно создавать условия и предоставить платформу для возобновления переговоров.