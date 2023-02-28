Лукашенко сообщил об экспорте военной продукции Белоруссии в 57 стран

Минск. 27 февраля. ИНТЕРФАКС - Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что Минск экспортирует военную продукцию в 57 стран.

"Мы можем себе также позволить экспортировать данную продукцию (военного назначения - ИФ) в 57 стран мира. Что мы и делаем", - сказал Лукашенко в понедельник на совещании по вопросам финансирования закупок продукции военного назначения. Его цитирует издание "СБ. Беларусь сегодня".

"Мы успешно разрабатываем современные образцы вооружения не только по тем направлениям, где у нас есть научно-технический задел и компетенции, но осваиваем новые востребованные направления - реактивные снаряды, артиллерийские боеприпасы крупного калибра", - заявил белорусский президент.

В частности, напомнил он, в октябре 2022 года на Обуз-Лесновском полигоне была представлена линейка беспилотных летательных аппаратов, разработанных в Белоруссии. "Подразделения вооруженных сил успешно продемонстрировали их боевые возможности в рамках того мероприятия", - сказал Лукашенко.