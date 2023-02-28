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Президент Беларуси Александр Лукашенко провел совещание по вопросам финансирования закупок ПВН

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Гунеев

ЦАМТО, 27 февраля. Президент Беларуси Александр Лукашенко провел совещание по вопросам финансирования закупок ПВН. Ниже приведены основные тезисы открытой части выступления А.Лукашено в изложении пресс-службы президента (president.gov.by).

"Тема сегодняшнего совещания – вопросы финансирования закупок продукции военного назначения для нужд силовых ведомств. Динамика уровня угроз Беларуси заставляет нас держать руку на пульсе отечественного военно-промышленного производства. Хочу отметить, что, несмотря на беспрецедентное санкционное давление, мы производим достаточно вооружения и военной техники для нужд белорусской армии, – подчеркнул глава государства. – Это связано с тем, что все, что нам надо (я имею в виду оружие "железо"), мы запросто получаем из России. А то, что касается микроэлектроники, оптики и прочего, хвала тем, кто сохранил производство, доставшееся нам от Советского Союза, и таким образом вместе с Россией мы можем производить любые типы вооружения".

Беларусь может себе позволить также экспортировать данную продукцию в 57 стран мира, что она и делает, обратил внимание президент. "Мы успешно разрабатываем современные образцы вооружения не только по тем направлениям, где у нас есть научно-технический задел и компетенции, но осваиваем новые востребованные направления – реактивные снаряды, артиллерийские боеприпасы крупного калибра", – сказал А.Лукашенко.

Он напомнил, что в октябре 2022 года на Обуз-Лесновском полигоне была представлена линейка беспилотных летательных аппаратов, разработанных в Беларуси. "Подразделения Вооруженных Сил успешно продемонстрировали их боевые возможности в рамках того мероприятия", – подчеркнул глава государства. Однако, заметил он, необходимо еще работать над тем, чтобы современные ударные беспилотные летательные аппараты в Беларуси делали на более высоком уровне.

"Осваивая производство беспилотной авиации, мы уделяем большое внимание противодействию такому виду оружия, – продолжил президент. – Разработанные белорусскими специалистами радиоэлектронные средства борьбы с беспилотниками пользуются большим спросом".

А.Лукашенко отметил, что создан роботизированный комплекс, который сочетает в себе как средства обнаружения, так и огневого поражения воздушных целей. На завершающем этапе находится разработка зенитного ракетного комплекса средней дальности и зенитная управляемая ракета к этому комплексу. "Надеюсь, что в этом году премьер-министр и руководитель ВПК нас порадуют в этом плане", – сказал он.

В прошедшем году отечественные производители поставили Вооруженным Силам Беларуси более 500 ед. вооружения и военной техники, констатировал президент. Продолжая перечисление, он отметил, что принято на вооружение шесть образцов, в том числе модернизированная реактивная система залпового огня "Ураган-М", а также два типа ударных беспилотных авиационных комплексов.

В целях оснащения белорусской части Региональной группировки войск российская сторона поставила для Беларуси оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер" с необходимым запасом ракет. Также передан зенитный ракетный комплекс большой дальности С-400. "То, что вы, военные, хотели, то вы и получили. Это грозное оружие", – сказал белорусский лидер.

В рамках государственной программы закуплены и поставлены батарея зенитного ракетного комплекса "Тор", противотанковые управляемые ракеты, минометы, реактивные пехотные огнеметы, более 830 тыс. боеприпасов различного калибра, добавил президент.

"Будут поставлены самолеты Су-З0СМ, вертолеты Ми-З5М, бронетранспортеры, а также другое вооружение, ракеты и боеприпасы, – заявил глава государства. – В части разработок современного вооружения мы не стоим на месте, наша армия оснащается необходимыми образцами для адекватного реагирования на возникающие вызовы и угрозы. Тем не менее, есть к чему стремиться. Я уже не говорю о стрелковом оружии, гранатометах и так далее – этого у нас предостаточно. Я говорю о более грозном оружии. К этому надо стремиться. Над этим мы будем работать".

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Искандер
С-400 Триумф
Проекты
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