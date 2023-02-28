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ЦАМТО

ВВС Таиланда завершили модернизацию парка истребителей F-5

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F-5E/F Tiger II
Истребители Nortrop F-5E/F Tiger II ВВС Мексики в последнем полете во время военного парада в честь 206-летия независимости Мексики. Мехико, 16.09.2016.
Источник изображения: МО Мексики

ЦАМТО, 27 февраля. ВВС Таиланда объявили о завершении первой и второй фаз модернизации парка истребителей F-5E/F "Тайгер-2", которые получили обозначение F-5TH "Супер Тайгер".

Как сообщает Janes.com со ссылкой на пресс-релиз ВВС от 16 февраля, модернизация 14 самолетов, разработанная израильской компанией Elbit Systems и проведенная тайской фирмой RV Connex (RVC), выполнена в рамках проекта B.Khor.18 B/C.

Правительство Таиланда одобрило проект модернизации устаревших истребителей F-5E/F "Тайгер-2" в августе 2017 года. На реализацию программы было выделено 3,2 млрд. батов (96 млн. долл.).

Первые два самолета были модернизированы израильской Elbit Systems. Работы над дополнительными 12 самолетами выполнила совместно с Elbit Systems тайская компания RV Connex. Один самолет потерпел крушение во время учений 3 декабря 2021 года.

Программа модернизации предполагала оснащение истребителей стеклянной кабиной, новой авионикой и средствами связи. Самолеты получили возможность применения авиабомб с лазерным наведением LIZARD 3, управляемых ракет IRIS-T класса "воздух-воздух" и нашлемной системы отображения DASH компании Elbit Systems. Оборудование тактическими каналами передачи данных Link-T национальной разработки и РЛС Grifo-F с фазированной антенной решеткой с электронным сканированием группы Leonardo также является частью программы.

Первые два прошедших модернизацию истребителя F-5TH были приняты на вооружение в ноябре 2019 года и в настоящее время входят в состав 211-й эскадрильи 21-го авиакрыла.

По заявлению ВВС Таиланда, благодаря программе модернизации ресурс планера F-5TH увеличен на 2400 летных часов, что позволит эксплуатировать самолеты еще 15 лет. ВВС Таиланда применяют F-5 с 1978 года.

ВВС Таиланда рассматривают программу модернизации F-5 как первую в рамках новой политики правительства "покупай и развивай". Ее реализация официально началась в конце 2019 года в соответствии с обязательством правительства Таиланда поддерживать национальных производителей посредством закупки и передачи передовых технологий.

ВВС Таиланда заявили, что данная политика будет применяться ко всем будущим приобретениям с целью привлечения национальной промышленности, инженеров и технических специалистов ВВС к разработке или сборке приобретенной продукции военного назначения.

ВВС Таиланда планируют реализовать эту политику путем переговоров с иностранными подрядчиками, которые должны будут изложить в своих предложениях по продаже планы того, как они будут взаимодействовать с ВВС Таиланда и/или национальной промышленностью.

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Страны
Таиланд
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F-5
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