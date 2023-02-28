В "Калашникове" заявили, что оружие концерна вызывает интерес в мире

Президент концерна Алан Лушников сообщил, что это происходит благодаря опыту применения в полномасштабных общевойсковых боевых действиях

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Продукция концерна "Калашников" конкурентна и вызывает интерес на мировом рынке благодаря опыту применения в полномасштабных общевойсковых боевых действиях. Об этом сообщил президент концерна Алан Лушников по итогам международной выставки IDEX 2023.

"Главный вывод, который мы сделали на этой выставке: интерес к нашим изделиям определяется не размером стенда и не его местоположением на выставке, а опытом боевого применения нашего оружия. Причем применения не в блицоперации, а в масштабных общевойсковых боевых действиях. А с этой точки зрения у продукции концерна, как и у всего российского оружия, в настоящее время есть очевидное конкурентное преимущество", - приводит в понедельник слова Лушникова пресс-служба концерна.

Там отметили, что за время работы выставки стенд группы компаний посетили десятки делегаций. Всего концерн представил на IDEX более 50 изделий: боевое и гражданское стрелковое оружие, решения в области динамической защиты и экипировки для спецподразделений, беспилотники, ракетную и морскую технику.

Международная выставка вооружений IDEX 2023 проходила в Абу-Даби с 20 по 24 февраля. Объединенная российская экспозиция размещалась в отдельном павильоне, где ведущие предприятия оборонно-промышленного комплекса России представили более 200 натурных образцов вооружения и военной техники, боеприпасов и экипировки.