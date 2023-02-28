ВПК Беларуси ведет работу по организации серийного производства беспилотников

ЦАМТО, 27 февраля. Предприятия военно-промышленного комплекса Беларуси ведут работу по организации серийного производства беспилотников.

Об этом сообщил журналистам председатель Государственного военно-промышленного комитета (Госкомвоенпром) Республики Беларусь Дмитрий Пантус после совещания у президента Александра Лукашенко по вопросам финансирования закупок продукции военного назначения, сообщает агентство БЕЛТА.

Д.Пантус пояснил, что в октябре 2022 года на Обуз-Лесновском полигоне была представлена линейка беспилотных летательных аппаратов, в том числе и боевых. Это были образцы, которые разработаны и производятся в Беларуси. "На сегодняшний момент наша работа сконцентрирована на организации серийного производства данных типов беспилотников. И, конечно, отдельные модели претерпевают определенные изменения и модернизируются", – цитирует БЕЛТА главу Госкомвоенпрома РБ.

По словам Д.Пантуса, вместе с Министерством обороны и воинскими формированиями определены конкретные типы БЛА, которые будут производиться в Беларуси и поставляться на вооружение отечественным силовым ведомствам. "По отдельным типам БЛА работа не будет организована с учетом того, что экономически это нецелесообразно", – добавил Д.Пантус.

Он также рассказал, что на совещании было доложено главе государства о работе белорусского ВПК и оборонного сектора экономики в части реализации мероприятий госпрограммы вооружения и ежегодного гособоронзаказа. "Мы доложили по ключевым мероприятиям, как организована работа отдельными предприятиями Госкомвоенпрома, которые выполняют наиболее важные, ключевые проекты. Было доложено также по мероприятиям, которые мы реализуем не так давно. В частности, по организации в Беларуси производства боеприпасов", – сказал руководитель Госкомвоенпрома РБ.

В этом году, по его словам, планируется завершение очень серьезных, ключевых проектов. "Сегодня глава государства упомянул о завершении работ по зенитному ракетному комплексу "Буг" с отечественной ракетой. И ряд других направлений", – цитирует БЕЛТА Д.Пантуса.