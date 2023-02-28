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Интерфакс-АВН

Корабль управления "Маршал Крылов" вышел на учения в Японском море

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Корабль измерительного комплекса "Маршал Крылов"
Корабль измерительного комплекса "Маршал Крылов".
Источник изображения: © Фото : пресс-служба Восточного военного округа

Москва. 27 февраля. ИНТЕРФАКС - Комплексные учения проводит Тихоокеанский флот (ТОФ) на юге Приморского края, сообщило в понедельник министерство обороны РФ.

"Корабль управления "Маршал Крылов" ТОФ вышел в залив Петра Великого для участия в комплексном корабельном учении с силами флота. В ходе мероприятия боевой подготовки экипаж отработает организацию связи с надводными кораблями и подводными лодками, а также наземными пунктами управления флота. Кроме того, "Маршал Крылов" примет на борт вертолёты Ка-27 морской авиации ТОФ", - говорится в сообщении.

В учениях по связи с "Маршалом Крыловым" будут задействованы более 10 абонентов, среди которых надводные корабли, подводные лодки, наземные пункты управления и авиация. Учения плановые.

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Страны
Россия
Япония
Продукция
Ка-27
Пётр Великий
Проекты
Военные учения
ТОФ
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