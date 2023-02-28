Корабль управления "Маршал Крылов" вышел на учения в Японском море

Москва. 27 февраля. ИНТЕРФАКС - Комплексные учения проводит Тихоокеанский флот (ТОФ) на юге Приморского края, сообщило в понедельник министерство обороны РФ.

"Корабль управления "Маршал Крылов" ТОФ вышел в залив Петра Великого для участия в комплексном корабельном учении с силами флота. В ходе мероприятия боевой подготовки экипаж отработает организацию связи с надводными кораблями и подводными лодками, а также наземными пунктами управления флота. Кроме того, "Маршал Крылов" примет на борт вертолёты Ка-27 морской авиации ТОФ", - говорится в сообщении.

В учениях по связи с "Маршалом Крыловым" будут задействованы более 10 абонентов, среди которых надводные корабли, подводные лодки, наземные пункты управления и авиация. Учения плановые.