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Военное обозрение

Токио планирует закупить у США до 400 ракет «Томагавк» передовой модификации

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Источник изображения: topwar.ru

Япония продолжает идти курсом усиления обороноспособности страны, мотивируя это угрозой со стороны Северной Кореи и Китая, хотя страна находится фактически под оккупацией совсем другой страны – США.

Однако сегодня в Токио предпочитают видеть в Вашингтоне надёжного союзника (союзник, который спросил на головы японцев две атомные бомбы).

Усиливая военные возможности страны, власти намерены приобрести у Соединённых Штатов до 400 крылатых ракет «Томагавк». Как сообщает японское агентство Kyodo, эту информацию подтвердили и глава японского правительства Фумио Кисида, а также министр обороны Ясукадзу Хамада.

Для укрепления возможностей сил самообороны, мы рассматриваем возможность закупки 400 крылатых ракет Tomahawk

— заявил Хамада.

По словам главы правительства Японии, «Томагавки», которые планирует закупить Токио у США, будут относиться к самой ппередовой модификации. По некоторым данным, «Томагавки» хотят разместить на боевых кораблях Японии примерно в 2026 году.

Крылатые ракеты Tomahawk были разработаны в США в 1970-е годы и с тех пор прошли ряд модификаций. Одними из наиболее массовых крылатых ракет этого типа из последних разработок, которые стоят на вооружении США, являются Tomahawk Block IV с дальность полёта 1600 километров.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
КНДР
США
Япония
Продукция
BGM-109 Tomahawk
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