Историков удивит безмозглость Запада в вопросе России и Украины

AT: речи Путина и Байдена отметили превращение украинского конфликта в мировую войну

Выступления Путина и Байдена положили начало Эре Самоуничтожения, пишет Asia Times. Россия обозначила "красные линии", и Западу стоит хорошо задуматься над тем, стоит ли их пересекать. "Преданность" Байдена Украине выйдет миру боком. В ядерной войне не будет победителей, напоминает автор статьи.

Брэндон Вайхерт

Прошедшая неделя большинству историков запомнится — если, конечно, кому-то посчастливится пережить эту Эру Самоуничтожения — как точка невозврата в российско-украинском конфликте.

Два президента-соперника попытались своими речами вылечить мир (но в итоге лишь замучили еще больше): одну произнес склеротик Джо Байден, который специально прибыл в Киев, чтобы в очередной раз заявить о неизменной поддержке Украины, другую — угрюмый российский лидер Владимир Путин.

Ни одна из этих речей не обнадежила. Байден пообещал своим украинским подопечным еще 500 миллионов долларов из американской казны.

А вскоре после его выступления Пентагон намекнул, что, возможно, не станет медлить и передаст, наконец, отчаявшимся украинским защитникам обещанные танки M1A2 "Абрамс" с американских складов — хотя ранее, когда администрация Байден впервые говорила о таком намерении, он выступал против этого шага.

Понять речь Путина

Другую речь произнес Путин. Во вторник он проговорил целых два часа. Помимо прочего, он подтвердил стремление к полной победе над Украиной и заявил, что Америкой правят "сатанисты" и "педофилы".

Неудивительно, что большинство западных СМИ освещать его выступление попросту отказались. А те немногие, кто согласился, избрали откровенно насмешнический тон. По своему многословию Путин вполне мог потягаться с Кастро, а квазирелигиозные обвинения в адрес Запада посрамили бы даже иранских мулл, но в его словах все же был смысл.

Он не только дал понять, что его готовность довести начатое сильна как никогда, но и обозначил ответ, как он выразился, на американскую эскалацию.

По сути Путин выдвинул свою первую серьезную угрозу в адрес НАТО: он пригрозил американским соперникам, что если они не уберут с Украины наступательные системы дальнего действия, то российские силы начнут наносить по ним прямые удары.

Это красная черта, над которой НАТО и США следует хорошенько подумать: нарушать ее или нет.

Видите ли, эти системы Киев будет применять для ударов вглубь России. И хотя Украина, безусловно, имеет право защищаться, одно то, что она делает это с помощью средств, поставленных американцами, превращает США и НАТО в глазах Путина в непосредственных участников боевых действий.

Об этом он и сказал в своей речи: если Россия подвергнется нападению с помощью таких систем, ответственность за эти действия понесут американцы.

Более того, если русские нацелятся на эти системы, можно смело рассчитывать, что погибнут американцы. Ведь, как и в случае с российскими батареями С-400 в Сирии, управляют или хотя бы частично обслуживают эти системы дальнего действия непосредственно сами американские военные.

Кроме того, вблизи этих систем большой дальности наверняка будут действовать и другие силы США, поэтому мы можем ожидать, что удары России по местам их дислокации приведут к многочисленным жертвам среди американцев.

Главный посыл двух речей, произнесенных с разницей всего в несколько часов, таков: никакой надежды на мирное соглашение нет.

На всех парах к ядерной войне

Кроме того, Путин сенсационно заявил, что Россия выходит из договора СНВ-III эпохи Обамы, который ограничивал количество тактического ядерного оружия в арсеналах Вашингтона и Москвы.

Разумеется, подписанный Бараком Обамой и Дмитрием Медведевым (с благословения Путина) договор СНВ давал российской стороне ряд решающих преимуществ.

К тому же Москва долгое время поддерживала целый ряд соглашений с американцами о контроле над вооружениями, которые восходят еще к жарким дням холодной войны.

Если Путин выведет Россию из договора, который в свое время сам же яростно и отстаивал, у вашингтонских политиков должны зашевелиться волосы на затылке. Но вышло наоборот: все эти заявления лишь усугубили их рвение слепо поддерживать своего украинского ставленника.

Решение Путина выйти из договора говорит о том, на что он готов пойти ради победы в этом противостоянии. Компромисс при такой динамике невозможен в принципе. Единственное, что сделало бы мирную сделку приемлемой для Москвы, — это решительное поражение ее вооруженных сил.

В последнее время Украина понесла тяжелый потери. <…> Более крупные силы Москвы обескровят ВСУ на поле боя, а затем пойдут по их трупам. Таков, по крайней мере, общий план России.

А при необходимости, чтобы его силы смогли выполнить эту сложнейшую задачу, Путин развернет тактическое ядерное оружие.

Нет пути назад

Украинцы четко заявили о своих намерениях еще до начала конфликта год назад: Киев хочет полностью вернуть себе власть над Крымом и в итоге над всей восточной Украиной.

Это тоже красная черта, и попытка ее пересечь чревата ядерной войной со стороны Москвы. Россия не может потерять свою военно-морскую базу в Севастополе. Если это произойдет, она перестанет быть сверхдержавой, поскольку лишится доступа к ключевому Черноморскому региону.

Если так называемое руководство Запада думает, что Путин просто будет сидеть сложа руки, они бредят наяву. В этом была вся суть многословной путинской речи. Конфликт не закончится. Урегулирования путем переговоров (по крайней мере, в ближайшее время или, тем более, в пользу западной стороны) не будет.

Байден же, со своей стороны, явственно дал понять, что не только собирается поддерживать правительство Владимира Зеленского в Киеве впредь. По отъезду из украинской столицы Байден написал в Твиттере, что оставил на Украине "частичку сердца".

Как мило. (Курсив автора – прим. ИноСМИ)

Байден настолько предан Украине, что до сих пор так и не отреагировал на крупную химическую аварию в Восточной Палестине, штат Огайо, которую многие его критики уже окрестили "американским Чернобылем".

Байден щедро раздает доллары американских налогоплательщиков чужой стране, а пострадавшим соотечественникам в зоне бедствия не помогает. Судя по всему, именно это и станет лейтмотивом его кампании по переизбранию.

Если это не показатель того, как далеко Байден готов зайти ради Украины, то я даже не знаю, что еще предположить.

Нашему поколению мира не видать

Пекин все более непосредственно вмешивается в конфликт на стороне Москвы, и таким образом Россия получит больше пространства для маневра в момент, когда Запад отчаянно хочет изолировать русских.

Зачем России искать мира, если конфликт и так поворачивается в ее пользу?

Вместо какого бы то ни было соглашения близится еще одна мировая война, которая стала возможной из-за высокомерия и невежества как западных, так и российских лидеров, которые просчитались с самого начала этого конфликта.

Как и в случае Первой мировой, победителей в ней, конечно, не будет.

Но верно разыграв стратегические карты, наибольшую выгоду получит Коммунистическая партия Китая: два ее величайших стратегических конкурента, Россия и Америка, грызутся из-за бессмысленного пограничного спора в Южной Европе (именно поэтому Пекин, судя по всему, и поддерживает Россию в ее борьбе за Украину).

Историки, оглядываясь на нашу эпоху, будут с недоумением смотреть на то, насколько безмозглыми оказались наши лидеры. Они отметят, что выступления президентов России и США в годовщину российско-украинского конфликта обозначили момент, когда тот окончательно перерос в мировую войну.

Более того, им будет невдомек, как это народ, наделенный таким богатством, оказался настолько безответственным, что пожертвовал всем ради мелкого спора.

Признайтесь, в наше время мира не будет. Недавние выступления Байдена и Путина, а также крепнущая роль Китая в украинском конфликте сулят лишь одно: наш удел — война, и победить в ней Западу будет нелегко.

Брэндон Вайхерт — автор книг "Победа в космосе: как Америка остается сверхдержавой", "Война теней: стремление Ирана к превосходству" и "Биохакеры: как Китай пытается контролировать саму жизнь".